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眾籌返鄉爭產？上海大爺：網路謠言

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉玉生出面澄清網路謠言。(視頻截圖)
劉玉生出面澄清網路謠言。(視頻截圖)

曾經在紐約法拉盛露宿街頭的上海大爺劉玉生，經紐約的華人愛心人士眾籌返鄉後，被指目的是與妻女爭房產，甚至不惜對薄公堂，引起網路非議，當時幫助他的社區人士及同鄉會也遭殃及，受網友指責。劉玉生近日在視頻中露面澄清，自己從未說過爭房產，打官司是為自己爭取戶籍及辦理身分證的最後手段，也並非偷渡來美，皆屬網路謠言。

影音：美國上海同鄉會提供

劉玉生及美國上海同鄉會表示，最近抖音平台出現及各大媒體轉發的「劉大爺回上海搶妻兒百萬房產」是不實消息。視頻博主並未親採訪或電聯劉玉生，視頻中出現的畫面及圖片，皆為此前拍攝的視頻素材截圖，未經過原創者的授權同意，之後他們東拼西湊，憑猜想炮製視頻，博取眼球和點擊量，「講我和老婆爭房子，那我不是人養的，我從沒有這樣想過，想想真難過，哪有這個事情呢」劉玉生說。

劉玉生從未說過爭房產。眾所周知在中國沒有戶口及身分證寸步難行，打官司是為爭取戶籍和辦理身分證的最後手段。他也並不是如網傳「偷渡來美」，他沒偷沒搶沒做過壞事。在美愛心人士如願將他送回國，完成當初捐助的目的，之後是他的家事，幫助老弱病殘本從愛心出發，不希望獻出的愛心反被他人誤解及抹黑。

劉玉生1943年在上海出生，1979年下放上海崇明插隊落戶，後為上海基礎工程公司的吊車工，1990年隨父親及哥哥來到美國打工，妻女則留在上海。父親去世後，他開始流浪，2021年冬天，他在法拉盛露宿街頭，後經過美國上海同鄉會及熱心人士的幫助與眾籌，2022年11月返鄉。據了解，目前他已住進上海救助站。

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