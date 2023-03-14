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華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元 不敢告訴親友

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

31歲華男失聯逾2月 父心急求援

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙失聯華男歐世強。(家人提供)
布碌崙失聯華男歐世強。(家人提供)

家住布碌崙(布魯克林)8大道的31歲華男歐世強(Shi Qiang Ou )1月初離家後，再無音訊，已經失聯兩個多月。他的父親多次報案，還向律師、朋友求助，至今沒有線索。歐父心急如焚，盼見過他兒子或知其下落者和他聯繫，24小時接聽電話，號碼：(646)359-0436。

來自福建連江縣的歐世強出生於1992年，身高1米65，身材偏瘦，和父親一起生活在8大道。1月4日，歐世強說要和朋友吃飯，從父親那拿了100元，傍晚離家。父親說，歐世強當時除了手機和100元，沒有從家裡拿走其他東西，錢包、信用卡、另一部手機和證件都留在家中。晚上七、八時，歐世強打電話說要去朋友家，當夜沒有回家，第二天打他手機，就再也打不通了。

父親說，他先後去過警察局三次，因為不懂英文，不清楚警局到底如何處理。他說，最近一次去警局，警局還由說國語的警員處理，也兩次派人到他家調查，但始終沒有答覆。

父親2005年來到美國，歐世強來美也經有11年，他失蹤前剛交1200元的綠卡手續費，眼看就要拿到綠卡，卻離奇地失蹤。歐世強是家中獨子，和父親在美國相依為命。兒子突然失聯給父親帶來巨大的精神打擊，四處尋訪不到兒子的消息，焦慮又無助。

歐世強平時在餐館和雜貨店打工。父親說，最近幾個月，兒子情緒低落，感覺有什麼事情悶在心裡。兒子平時會和在國內的母親聊一些甚至不願和父親說的事，但母親對此也沒有頭緒。兒子前段時間因接連出了兩次車禍，父親還讓他把車賣了。父親說兒子沒有仇家，確實欠了一些錢，但數額不大，不至引來殺身之禍。

現在，歐世強的父親眼巴巴地盼望兒子能早日回家，和他團聚。

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