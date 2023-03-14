捐助社區老弱群體 籲日間中心邁正軌

聯合國全球和平發展基金會捐贈食品。(記者鄭怡嫣╱攝影)

聯合國 全球和平發展基金會(UN Global Peace Development Foundation)近日向法拉盛 的兩家日間中心以及救助機構捐贈餐點，助力弱勢及長者的同時，也激勵老人中心 合法經營。

基金會首席執行長楊愛倫表示，基金會旨在增進全球福祉，達成聯合國的17項可持續發展目標，包含確保健康及促進各年齡層福祉等。基金會重視華人社區長者，長期提供照護老人健康、娛樂、學習項目，免費剪髮等服務。此次將含上千份包括太陽餅、核桃酥、無化學添加的湯底湯料等食品，捐贈給位於法拉盛的大帝國老人中心以及紐約勵馨婦幼關懷中心。幫扶老人及弱勢群體的同時，也宣導更多的日間中心遵紀守法，後續也將為正派經營業者提供更多服務與資源。

大帝國老人中心董事長以及亞美成人日間護理中心協會會長張保利表示，該產業近來亂象叢生，如何合法經營，他也一直與州眾議員及眾議會老人委員會主席金兑錫討論，希望此次活動能讓更多業者及長者了解，只有合法經營，長者到正規的日間中心，才能更好地享受退休生活。協會手冊也將於近日出爐，幫助更多業者完善經營方針。