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寇頓表彰傑出女性 多位華人獲獎

記者胡聲橋／紐約報導
州眾議員寇頓與2023傑出婦女獎獲獎者合影。(記者胡聲橋╱攝影)
州眾議員寇頓與2023傑出婦女獎獲獎者合影。(記者胡聲橋╱攝影)

眾議員寇頓(William Colton)12日在布碌崙(布魯克林)選區頒發2023傑出婦女獎，表彰為社區積極貢獻的42名各族裔婦女，也慶祝3月的婦女歷史月(Women's History Month)。

寇頓表示，很高興看到在其選區，越來越多婦女更有力地參加社區事務。寇頓的幕僚長，第43區市議員參選人莊文怡說，婦女為家庭和社會的穩定和開拓發揮著重要作用，社會進步，須充分發揮婦女潛能。

美國湛江華僑聯合總會有黃海文、劉向健、勞春榮、陳小玲、鄭慧貞、郭秀榮、梁春蕊、葉惠、陳堯、關紅月、陳祝梅和閆瑩等12名女性義工獲頒2023傑出婦女獎。該會秘書長黃海文說，這十幾人活躍在社區，尤其在幫助參選方面，挨家挨戶敲門，為參選人收集連署簽名，登記選民，分發傳單等。幫助過如皇后區民事法官李昌永，曼哈頓市議員馬泰(Christopher Marte)等，現在又為莊文怡參選忙碌。該會陳小玲說，義工是為他人做嫁衣裳，也有受委屈的時候，但她喜歡當義工，因為覺得是踏踏實實為社區添磚加瓦。

布碌崙華人社區服務中心的黎怡也獲頒傑出女性獎。她從2017年開始為服務中心做義工，多年來利用自己英語純熟的優勢，為服務中心聯繫各種事務，爭取各種集會，也幫助英語能力有限者填寫各種申請表格，贏得服務中心的普遍讚譽。

布碌崙 眾議員 皇后區

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