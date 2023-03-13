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羊頭灣社區守望聯盟成立 徵義工

記者顏潔恩／紐約報導
社區守望聯盟啟動首次社區巡邏。(陳麗娜提供)
社區守望聯盟啟動首次社區巡邏。(陳麗娜提供)

為守護布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社治安，當地華人經大半年籌備，終於成立「社區守望聯盟」(Asian Community Watch，簡稱ACW)，並開始巡邏工作；該聯盟也歡迎更多人加入，為守衛家園付諸行動。

聯盟發起人陳麗娜、成員Steve Lao日前展開在社區的首次巡邏，一名雜貨店華人業者描述遭遇持刀搶劫的經過；2月24日下午5時左右，一名身高魁梧的外族裔男子到店裡，手中拿著刀，上半身直接越過收銀台，威脅老闆娘交出現金，200元到手後還嫌少，受害者多次表示沒錢，劫匪才逃離現場。

陳麗娜表示，成立志願巡邏的目標是建立一個互幫互助的社區，店家也應參與，成為社區的耳目，案發後第一時間提供線索；聯盟也會與當地的61分局密切聯繫，協助警方破案。

該聯盟也由當地市議員韋娜芙(Inna Vernikov)共同發起，視情況和需求，巡邏隊將不定期巡邏U大道，相信可以起到震攝作用；目前已有30多人報名，鼓勵更多有能力的人參與、維護社區治安，可電郵[email protected]、或電(341) 508-2871查詢詳情。

華人 布碌崙 布魯克林

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