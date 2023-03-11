為僑胞排解困難 中領館服務進社區

中國駐紐約總領事黃屏親臨布碌崙金皇廷酒樓，舉辦「為僑服務宣介會」。(記者顏潔恩／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏、副總領事吳曉明10日到布碌崙(布魯克林)金皇廷酒樓，舉辦「為僑服務宣介會」，與線上線下方式和各地的社區僑領們交流，並宣布「2023年領事服務進社區」系列活動正式啟動。

黃屏表示，領事服務進社區是中領館 將僑胞安危居心頭，實現「外交為民」的責任；他回憶三年前受新冠疫情 影響，雖中領館辦證大廳一度關閉，但領事證件的服務從未止步。

他說，中領館自疫情以來調整並實施一系列新舉措，確保申請人的服務不受到影響，包括研發「中國領事」APP、舉辦申請養老金的在線講座、申領健在證明等，實現「想問問得著、想查查得到、想辦辦得到」的宗旨。

線上線下70多個社區僑領參與活動。(記者顏潔恩／攝影)

黃屏也宣布，中國政府相繼出台多項便利中外人員往來的新政，中領館在兔年的首個工作日便重開辦證大廳，現場授理各種類型的申請；一個多月以來，累積辦理了各種領事證件2萬3000多份，比去年同期增長了近四倍。隨著這些需求的增長，中領館將加班加點、優化程序、擴大預約等，盡最大努力幫助僑胞排難，也讓想踏上回家旅程的人更順利。

美國亞裔 社團聯合總會會長陳善莊說，自2015年協助中領館開展活動，已步入第九個年頭，對於行動不便、找不到交通前往曼哈頓的民眾而言相當重要，省去通勤時間；為保證活動順利，每次也有數十名議員協助領館人員，在此感謝各方的付出。

2023年領事服務進社區系列活動的啟動儀式和首次活動，也由亞總會協辦，當日超過70家來自紐約和外州的華人組織參與；宣介會結束後，隨即在酒樓舉辦今年的首場社區活動，領館人員為上百名僑胞辦理健在證、護照、以及簽證申請，黃屏更是為首三名長者親自蓋章辦理健在證。