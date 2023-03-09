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瑪麗奧國會App賽 華生名列第三

記者顏潔恩╱紐約報導
第11選區國會眾議員瑪麗奧。(本報檔案照)
第11選區國會眾議員瑪麗奧。(本報檔案照)

第11選區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日宣布2022年第11國會選區應用程式挑戰賽優勝名單；冠軍由新港高中(New Dorp High School)學生貝格曼(Marta Bekirman)奪下，第二、三名分別為越南裔、華裔學生。

貝格曼以「學生追蹤」(Student Tracker)應用程式奪勝，助學生追蹤學校日常、設置作業提醒、搜索社區服務活動，記錄學習總時數、使用過的教材等。瑪麗奧表示，科技可幫助學生自律，「學生追蹤」App也可成為學校最佳資源， 放學後保持學業、課外活動的發展。

第二名的是澤維爾高中(Xavierian High School)的萬香麗(Vanhuong Ly，姓名皆音譯)，研發「TheraFish」程式，經由對話或文字交談，創造六款不同的聊天機器人(ChatBot)，可減輕焦慮、壓力。

第三名是托騰維爾高中的鄭Sophia，她的「Happy Space」是一個實現自我照顧(self-care)的日記紀錄應用程式，用戶可以追蹤每日心情、睡眠習慣、以及玩小遊戲紓壓等。

越南 眾議員 華裔

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