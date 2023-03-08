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迎接關愛地球月 社區組織送樹苗

記者顏潔恩／紐約報導
「紐約重建計畫」將從4月15日起在紐約市面向公眾免費送樹苗。(NY)
「紐約重建計畫」將從4月15日起在紐約市面向公眾免費送樹苗。(NY)

為迎接關愛地球月(Earth Month Celebration)，慈善組織「紐約重建計畫」(New York Restoration Project，簡稱NYRP)將從4月15日起在紐約市建立多個據點，面向公眾免費送樹苗，響應節能減排、愛護地球，呼籲有興趣的民眾不要錯過。

「紐約重建計畫」7日表示，將在紐約市五大區建立20個據點，分發3500株樹苗，包括美洲柿、美洲李、黑櫻桃、加拿大紫荊(Eastern Redbud)、接骨木梅(Elderberry)、大花四照花(Flowering Dogwood)、高叢藍莓(Highbush Blueberry)、北美木蘭(Sweetbay Magnolia)等27個品種幼苗。

有興趣的民眾可至www.nyrp.org/freetree網上註冊，活動將從4月15日開始直到5月，民眾可自行選擇合適的日期和地點。

其中鄰近紐約市華社的地點包括，4月15日上午10時在距離布碌崙日落公園不遠的紅鉤區(Red Hook)、4月16日上午10時皇后區傑克森高地(Jackson Heights)、4月22日下午2時法拉盛、4月23日上午10時史泰登島St.George等地區。

紐約市 日落公園 布碌崙

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