性別平權 科技女力秀台灣優勢

經文處7日舉辦「科技女力台灣之夜」，由王子欣帶來結合科技與時裝設計，邀請友邦、多國政要代表、聯合國社群、國際非政府組織等參加。(記者顏嘉瑩／攝影)

為響應聯合國 第67屆婦女地位委員會「數位科技促進性別平等與女性賦權」主題，駐紐約台北經濟文化辦事處7日晚在曼哈頓中城舉辦「科技女力台灣之夜」，由台灣新銳設計師王子欣帶來結合科技與時裝的設計，並邀請友邦、多國政要代表、聯合國社群、國際非政府組織及台灣婦權人士逾百人參加。

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(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天活動由中華民國外交部與帛琉駐聯合國代表團、聖露西亞駐聯合國代表團、及財團法人婦女權益促進發展基金會合辦，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章在致詞表示，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在2023年優先施政報告提到，國際社會離達成性別平目標仍遠，刻板印象也繼續剝奪女性發揮潛力的機會，數位落差已成為重要挑戰。

李光章指，依照「聯合國婦女署2022 年性別縮影」數據，全球每十個STEM職位中僅有兩名女性，台灣作為全球資通訊產業領航者，將持續透過職訓及數位計畫等途徑，與國際夥伴分享台灣經驗與專業知識，為全球落實性平作出具體貢獻。

史瓦帝尼副總理Themba Masuku致詞表示，科技讓全球創造互動、分享經驗，也創建社區，更在國際推廣女權上發揮作用，數位落差成為女性平權的挑戰，若能夠縮小落差，將進一步在教育、發展上推動平等，也讓更多女性發揮領導能力。

當天的時裝秀由王子欣規畫多元宇宙 服裝秀，結合設計藝術、虛擬科技與永續時裝概念，並以虛擬及實體併行展出設計，盼藉此呈現台灣科技發展與促進性平的成果。

促成此次活動的重要推手之一、外交部非政府組織國際事務會執行長王雪虹表示，該會從2020年開始將公、私部門結合，舉辦包括論壇等各種活動，聚焦台灣的性別議題，讓國際看到台灣在性別平權的成就、歷經的困難和分享經驗，過去三年因疫情 ，活動多在線上舉行，今年首次可到紐約舉辦活動，於是想將科技和美學結合，邀請王子欣參加。

「原以為她會從現有作品選出部分到紐約展示，沒想到她為此活動設計了20套時裝」，王雪虹說，科技是台灣的強項，想要讓素人也「看得懂」且領先全球，透過王子欣的設計更能以淺顯易懂的方式，交流溝通。

時裝秀被某些批判人士認為是「物化女性」的表現，王雪虹表示，時裝對不同的身形、膚色、種族都具有包容性，反而是很好的展現，也希望藉由王子欣的作品，發展更多可能性，並打破傳統對美的既定印象。

當天聖露西亞參議長雷諾絲(Alvina Reynolds)、聖文森駐聯合國常代Inga Rhonda King、帛琉駐聯合國常代Ilana Seid及台灣NGO代表以特別來賓身分走秀；數位發展部部長唐鳳的虛擬分身，也透過元宇宙影片現身，強調台灣科技及女性智慧是驅動世界的關鍵力量，重申台灣能幫忙(Taiwan can help)的國際訴求。

其餘出席貴賓包括史瓦帝尼副總理馬蘇庫(Themba Masuku)，聖露西亞公共服務、內政、勞工及性別業務部長Virginia Albert Poyotte，巴拉圭婦女部部長Celina Lezcano、吐瓦魯衛生、社會福利及性別事務部部長Isaia Vaipuna Taape以及聖文森、馬紹爾群島、貝里斯、帛琉、聖露西亞等國常代、巴拉圭及史瓦帝尼兩國代辦、馬爾他騎士團常任觀察員Paul Beresford-Hill大使等。