「零距離港灣」開幕 心靈成長課陸續登場

州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表楊愛倫出席表示支持。(記者高雲兒／攝影)

公益機構「零距離港灣」5日在法拉盛 啟揚活動中心舉行開幕儀式，創始人金國偉和其團隊回顧機構成立歷史，宣布未來三年的心靈成長課程計畫，包括一系列助亞裔 善於表達的課程；州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表楊愛倫、共和黨籍市議員參選人白育青等出席支持，肯定這樣的心靈成長課程有利社區精神健康。

零距離港灣成立於2010年，創始人金國偉表示，在2006年他資助浙江杭州一所希望小學時，已萌生建立該機構的想法，「身為企業家，想回饋社會。」

成立零距離港灣後，金國偉在國內創辦一系列心靈成長課程，致力於提高職場交流、兩性溝通以及親子關係等，為了讓溝通更順暢，「發現很多事屬於溝通問題，職場上限制發展，或造成家庭不和諧。」

三年前，金國偉因疫情 被困紐約，促成零距離港灣在紐約的成立，但因疫情，頭兩年無法開設課程。去年開始，金國偉和團隊開設九期課程。他表示，其中的演講力訓練營尤其受歡迎，「因為很多亞裔不善表達，課程幫助他們開口。」