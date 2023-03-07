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「零距離港灣」開幕 心靈成長課陸續登場

記者高雲兒／紐約報導
州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表楊愛倫出席表示支持。(記者高雲兒／攝影)
州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表楊愛倫出席表示支持。(記者高雲兒／攝影)

公益機構「零距離港灣」5日在法拉盛啟揚活動中心舉行開幕儀式，創始人金國偉和其團隊回顧機構成立歷史，宣布未來三年的心靈成長課程計畫，包括一系列助亞裔善於表達的課程；州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表楊愛倫、共和黨籍市議員參選人白育青等出席支持，肯定這樣的心靈成長課程有利社區精神健康。

零距離港灣成立於2010年，創始人金國偉表示，在2006年他資助浙江杭州一所希望小學時，已萌生建立該機構的想法，「身為企業家，想回饋社會。」

成立零距離港灣後，金國偉在國內創辦一系列心靈成長課程，致力於提高職場交流、兩性溝通以及親子關係等，為了讓溝通更順暢，「發現很多事屬於溝通問題，職場上限制發展，或造成家庭不和諧。」

三年前，金國偉因疫情被困紐約，促成零距離港灣在紐約的成立，但因疫情，頭兩年無法開設課程。去年開始，金國偉和團隊開設九期課程。他表示，其中的演講力訓練營尤其受歡迎，「因為很多亞裔不善表達，課程幫助他們開口。」

至今，海內外的零距離港灣學員超過2萬人。金國偉表示未來工作重心會轉移到紐約，計畫三年內推出100期和諧家庭指導課程、100期職場達人演講課程，10場零距離溝通講座還有30場公益講座。聯絡電郵：[email protected]

創始人金國偉將在3年內於紐約推出一系列課程。(記者高雲兒／攝影)
創始人金國偉將在3年內於紐約推出一系列課程。(記者高雲兒／攝影)
公益機構「零距離港灣」在啟揚活動中心舉行開幕儀式。(記者高雲兒／攝影)
公益機構「零距離港灣」在啟揚活動中心舉行開幕儀式。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 疫情 法拉盛

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