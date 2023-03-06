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聯合國婦女年會論壇 3/8佛光會談平權理念

記者鄭怡嫣／紐約報導
國際佛光會世界總會將參加第67屆聯合國婦女地位委員會年會的平行論壇。(記者鄭怡嫣／攝影)
國際佛光會世界總會將參加第67屆聯合國婦女地位委員會年會的平行論壇。(記者鄭怡嫣／攝影)

第67屆聯合國婦女地位委員會年會(CSW67)，將於6日(周一)至17日在聯合國總部舉行，國際佛光會世界總會5日宣布，將再次以非政府組織(NGO)身分，實體參與平行論壇，談論佛光會在佛光山比丘尼的領導下，如何貫徹創會人星雲法師的平等及平權理念，在世界各地推動教育和慈善工作，歡迎有興趣者出席聆聽。

此次聯合國婦女年會的平行論壇，將以「信仰與性別平等；後疫情世界賦權予女性」為主題，國際佛光會為其中的論壇主講人之一。國際佛光會美東副秘書長永固法師、東南亞副秘書長覺誠法師、人間佛教研究院副院長妙光法師、加拿大多倫多道場住持覺凡法師、國際佛光會聯合國主任委員何美寶，將與大家分享星雲大師貫徹性別平等的理念，平等對待男、女出家眾，栽培有能力和才華的比丘尼，讓她們在世界五大洲的道場服務並發揮所長，通過教育及慈善來改善人類生活。

覺誠法師表示，這是佛光會參加的第五屆聯合國婦女年會論壇，推動慈善及教育工作不分種族、性別與國籍，將講述如何援助難民災民，通過教育翻轉貧困人民的命運。永固法師表示，佛教講求眾生平等，星雲法師也說眼中不分男眾女眾，他的指導理念及言傳身教等，給了佛光山明確的指示與目標，將講述未來的挑戰及世界需要的關注，並帶領大家恭讀星雲法師的「為世界和平祈禱文」。

國際佛光會的論壇，將於8日(周三)下午12時30分至2時，在位於曼哈頓東52街221號的Salvation Army Auditorium舉辦，有興趣的民眾，可前往現場聆聽或通過http://www.bliango.org/查詢。此外在9日晚7時30分至9時，位於法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave)154-37號的佛光山紐約道場，也將用中文為華人信眾帶來分享，民眾可前往聆聽。

聯合國 教育 星雲法師

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