耗時近6年…法拉盛、貝賽防洪升級竣工

紐約市設計與施工局管理的法拉盛、貝賽基建項目完工。(市設計與施工局提供)

紐約市 設計與施工局(Department of Design and Construction)宣布，耗時近六年、耗資8000萬的東北皇后區 基礎建設項目已於日前竣工，為法拉盛 、奧本岱爾(Auburndale)、貝賽帶來更好的路面、街道排水防洪系統以及飲用水服務。

市環保局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)介紹，工程在2017年9月啟動，由市環保局(Department of Environmental Protection)以及交通局等出資，並由市設計與施工局施工管理。工程共耗資8000萬元，為市環保局有史以來最大一筆預算。

法拉盛、奧本岱爾以及貝賽社區的排水管系統完成更新。(市設計與施工局提供)

項目由皇后區156街向東延伸至216街，總長逾五哩的老舊輸送水管被更新換代，並新增全長逾二哩的數根主要管線，新增17個消防栓，修復89個消防栓，新增23個人行道集水區，更換近二哩長的雨水、衛生及合流下水道，並修復街道路面，新增人行道等。

基建項目範圍。(市設計與施工局提供)

此外，在清景快速路(Clearview Expressway)一帶，施工人員用微型隧道技術，在第38大道由東向西，建三條小型隧道，用於供水、排水。

代表該選區的州參議員劉醇逸表示，東北皇后區洪災問題惡化，很高興紐約市終於完成期待已久的基礎設施升級。該基建項目為居民的飲用水、下水道和雨水排放系統、以及街道狀況提供亟需的改善。