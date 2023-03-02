美東華人華僑運動會 籲踴躍報名

第四屆美國東部華僑華人留學生各界人士體育運動會宣布起跑。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第四屆美國東部華僑華人 留學生各界人士體育運動會，訂於9月16日(周六)在法拉盛 草原可樂娜公園運動場舉辦，分籃球、乒乓等場外賽事以及短跑、拔河等場內賽事，場外賽事將在6月起開賽，主辦方美國華僑華人社團呼籲踴躍報名。

運動會總策畫、美國華僑華人社團聯合會主席喬立華介紹，全民運動會、紐約春晚及國慶文藝晚會，為聯合會打造的三大品牌活動，此次運動會聯合和美康成人日間護理中心、美國廣西聯合總商會、皇后畫院、大紐約知青會等數十僑團與北美高校協辦，有90座獎杯及100枚獎牌，劉比華、黃惠琴擔任副總策劃和副總指揮，弘揚體育競技精神，也促進團結。

場外賽事包括籃球、排球、足球 、遊泳、網球、羽毛球、乒乓求、中國民族式摔跤，將在6至8月間開賽，角逐冠亞季軍，並在9月16日頒獎。場內賽事包括男女子短跑100米、200米、400米以及長跑800米、男子組及女子組4乘100米接力賽、娛樂田徑賽、武術、拔河等，均將在9月16日開幕式比賽。

有意參賽的團體和個人，可致電黃惠琴(646)339-9303、謝怡楨(646)932-8998、馬宏寶(347)321-7172，朱雁影(646)387-1111等報名，開幕式現場亦接受報名。