法拉盛草原可樂娜公園游泳中心重開

法拉盛草原可樂娜公園游泳中心重新開放。(市公園局)

歷時三年多，法拉盛 草原可樂娜公園游泳 中心(Flushing Meadows Corona Park Aquatics Center)即日起再次開放，並新開兩門課程。不過游泳中心屋頂的整修和升級工程將於2025年開始，到時將再次關閉，工期預計12至18個月。

法拉盛草原可樂娜公園游泳中心歷史悠久，且擁有一個奧運會泳池規模的泳池，關閉前年均客流量35萬人次。由於室內屋頂的安裝和泳池地板的修復，於2020年1月關閉，之後又因疫情延遲開放。

27日，市公園局在游泳中心舉辦重新開放儀式，市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，此次開放，原有的五個游泳班將回歸，包括終身游泳，學會游泳，青少年游泳隊，成人和老年人水上健美操以及適應性水上運動。此外，游泳中心還將開設兩個全新的水上運動課程，包括水上安全教練游泳指導計畫(SIP)，教游泳運動員 如何成為水上安全教練；以及青少年和成人水上健身，主要服務於競技游泳的訓練。皇后區長理查茲、國會議員孟昭文、市議員黃敏儀、運動員和社區代表出席游泳池重啟活動。