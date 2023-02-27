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攜槍涉凶案 62分局2警逮人獲表彰

記者胡聲橋／紐約報導
62分局兩名警察獲頒「月度警察」。(62分局提供)
62分局兩名警察獲頒「月度警察」。(62分局提供)

市警62分局最近頒獎該分局兩名警員「月度警察」(cop-of-the-month)。州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳對他們出色的工作讚許有加，州參議員曲怡文和市議員李凱健(Ari Kagan)向這兩名抓住凶殺案嫌疑人的警員頒發嘉獎。

62分局近日在義大利中心(Il Centro)舉行社區委員會月度會議。分局在會議上向Antonio Gaglione和 P.O. Kenneth Triolo兩位警佐(Sergeant)授予「月度警察」。兩名警員日前在大街上截停一輛打閃燈的轎車，當他們走近該車時，發現車上有兩把槍，隨即逮捕兩名嫌疑人。經進一步調查發現，兩名嫌疑人與發生在另一分局轄區內的凶殺案有關。62分局隨後將此提交給布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)辦公室。根據62分局提供的信息和資料，檢察官決定繼續監禁兩名嫌疑人。

寇頓、李凱健、曲怡文和鄭永佳稱讚兩名警員的專業精神。他們說，紐約市民必須支持警察並提供盡可能多的資金。只有這樣，他們才能繼續有效地開展工作，使居民能夠安心工作和生活，讓安全重返紐約市。

警察 紐約市 檢察官

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