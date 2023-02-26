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法拉盛六旬韓婦疑家庭糾紛 被兒刺死

記者劉梓祁╱紐約報導
法拉盛近日發生命案，一名60歲韓裔婦人遭刺死，鄰居表示攻擊者為死者兒子。(記者劉梓祁╱攝影)
法拉盛近日發生命案，一名60歲韓裔婦人遭刺死，鄰居表示攻擊者為死者兒子。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區法拉盛近日驚傳命案，一名六旬韓裔婦女於24日下午，被一名20歲的男子多刀刺死；據鄰居表示，攻擊者為死者兒子，疑為家庭糾紛引殺機，住在附近的華人則表示十分震驚，稱社區過去安全無血案。

根據市警公布消息，事件發生在當日下午2時許，警方獲報後抵達位於191街40-24號的案發現場，發現60歲的被害人趙賢淑(Hyun Sook Cho，以下均為音譯)身中數刀，已失去意識倒於臥室地板，經急救人員送醫搶救無效後離世；其61歲丈夫也被發現身上多處受傷，但拒絕接受治療。

警方還於現場逮捕20歲的男子趙丹尼(Dennis Cho)，據鄰居表示，趙丹尼為死者趙賢淑的兒子。

居住在離案發現場僅一樓之隔的華裔居民曲女士表示，該社區過去治安狀態良好，上次有犯罪案發生，已是一年前的搶劫案，聽聞血案後她感到相當震驚。

曲女士說，該社區周邊以韓裔和西語裔住戶居多，但近年來有許多新住戶搬入，可能導致治安變差；附近居民也說，過去曾聽過死者屋內傳出爭吵聲，但從未聽過有打鬥或其他暴力行為。

居民Eddie Ortiz表示，與受害者及其家屬往來不多，但印象中死者兒子是一個十分有禮貌的少年，死者丈夫則是一位十分努力工作的人，平時經常幫助鄰里剷雪等，相信血案是一件「家庭慘劇」，對此感到痛心。

還有居民表示，案發時正在後院整理花草，突然聽到街上傳來巨大吵雜聲，走出後發現已有至少兩輛救護車和四輛警車停在案發現場外，並對一直治安穩定的社區發生血案，感到驚訝。

案發公寓內的窗上貼有「波士頓東北大學2025」字樣海報。(記者劉梓祁／攝影)
案發公寓內的窗上貼有「波士頓東北大學2025」字樣海報。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛近日發生命案，一名60歲韓裔婦人遭刺死，鄰居表示攻擊者為死者兒子。(記者劉...
法拉盛近日發生命案，一名60歲韓裔婦人遭刺死，鄰居表示攻擊者為死者兒子。(記者劉梓祁／攝影)

韓裔 法拉盛 皇后區

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