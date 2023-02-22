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跨種族、性別 市府雇員薪酬平等

記者顏嘉瑩╱紐約報導
亞當斯21日簽署法案，改善市府雇員因族裔、性別造成的薪資差異狀況。(市府提供)
亞當斯21日簽署法案，改善市府雇員因族裔、性別造成的薪資差異狀況。(市府提供)

紐約州於2019年通過「薪酬平等法」(pay equity law)，掃除因性別產生薪酬不平等現象，為進一步改善市府雇員因族裔、性別造成的薪資差異狀況，市長亞當斯(Eric Adams)21日簽署一系列法案，包括對目前市府內部相關數據分析，並制定有助於促進薪酬公平的作法，從根本提高薪資公平性。

當天簽署的法案，規定市府各部門向當局提供內部雇員，在跨族裔和性別中的關鍵數據和分析，還要求統計求職者參加公務員考試時，市府機構和部門報告的相關數據，擴大在「薪酬平等法」規定中，市管理服務局(DCAS)需提供和收集的額外數據。

515-A法案，由市議長歐德思(Adrienne Adams)提出，要求市府機構分析比較內部薪酬數據和相關平等措施，同時每個機構都需提交內部員工留任、晉升、解雇和辭職的年度報告，並附上薪酬訊息；該分析還將與紐約市人口統計數據比對，檢測差異。

527-A法案要求市府各部門提供求職者參加公務員考試的相關數據，以便擴大並落實市府內部的多元化目標，還需提供內部培訓計畫，評估市府招聘工作；DCAS則需收集數據，定期向市議會報告。

541-A法案擴大現有的「薪酬平等法」規定，要求DCAS收集並提供市議會額外員工和薪資相關數據；市議會將可藉更完整的市府工作環境，以及薪資、員工等數據，提出更多元且適合的未來施政方向建議。

亞當斯表示，市府公務員讓城市保持運轉，確保市民獲得需要的服務，這些新法將有助解決市府內部薪酬差距，並讓雇員獲得公平的報酬。

亞當斯當日也簽署其他五項法案，透過創建無障礙諮詢委員會(accessibility advisory board)、增加電動門，並要求獲市府補助的地產商在規畫時，納入更多無障礙空間設施。

亞當斯 檢測 紐約市

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