我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

華人職工會迎春 籲社區維權

記者許君達／紐約報導
華人護理工合唱歌曲「團結就是力量」。(記者許君達／攝影)
華人護理工合唱歌曲「團結就是力量」。(記者許君達／攝影)

華人職工會19日在曼哈頓華埠蘇域柏高中(Seward High School)舉辦新春聯歡會，獻上舞獅、合唱以及諷刺小品等節目。超過300名社區居民參與，市議員馬泰(Christopher Marte)到場，州眾議員李榮恩(Grace Lee)派代表出席，曼哈頓區長李文(Mark Levine)發來賀詞。

數百社區居民到場聯歡。(記者許君達／攝影)
數百社區居民到場聯歡。(記者許君達／攝影)

華人職工會長期致力於幫助華人勞工爭取權益及反對華埠貴族化、保護租客和小商家利益。理事長楊人權表示，職工會新的一年將繼續與馬泰合作，推動阻止護理工24小時工作的提案在市議會過關。他說，紐約市家庭長期護理工高比率是華人，因為工作累，只有新移民肯幹，常遭雇主壓榨。

護理工陳麗從事護理20餘年，現在必須依賴大量強效安眠藥才能入睡。(記者許君達／攝...
護理工陳麗從事護理20餘年，現在必須依賴大量強效安眠藥才能入睡。(記者許君達／攝影)

出生在廣東的陳麗從事護理20餘年，她說，長期以來，護理公司給一個病患安排兩名護理工排班，每人連續工作72小時才能輪換。護理工的服務對象通常為癱瘓或失智患者。她現在需要服用大量安眠藥才能入睡，而且根據醫囑，只有一種藥力特強的安眠藥對她有效，「每月光安眠藥的自費就超過600元。」此前最長連續五天24小時，「在曼哈頓三天，接著去布碌崙兩天。」

然而，多數雇主拒付加班費，許多人工作24小時只能拿到13小時工資。陳麗2015年開始在職工會的幫助下積極奔走維權，「護理公司知道惹不起我，只給我排12小時班。」現在已超過800人跟她一起維權。

楊人權表示，除護理工立法外，還會繼續推動已經做了十多年的「華埠工作小組土改計畫」，推動立法限制華埠地區的建築高度，使地產商無利可圖、不進場推高社區房價。

華埠 華人 曼哈頓

上一則

布碌崙第20學區明年增3校 緩解擁擠

下一則

中國重點高校美國校友會 新春聯歡

延伸閱讀

殺妻案警示用「槿汐姑姑」作插圖？孫茜維權獲賠

殺妻案警示用「槿汐姑姑」作插圖？孫茜維權獲賠
湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚

湖南同鄉會40周年 服務社區獲表揚
店面裝置遭匿名舉報違規 華埠百餘商戶吃罰單

店面裝置遭匿名舉報違規 華埠百餘商戶吃罰單
莊文怡訪62分局長劉志強 促警民合作

莊文怡訪62分局長劉志強 促警民合作
澳洲社區60童「長一樣」 家長嚇壞慌查捐精者真相

澳洲社區60童「長一樣」 家長嚇壞慌查捐精者真相

熱門新聞

（取自NY Actions推特）

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

2023-02-13 15:24
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

2023-02-14 19:32
管理員代收的美金、人民幣明細。(本報檔案照)

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

2023-02-19 07:55
蛋價近期波動，華人見特價立刻下手。(記者高雲兒／攝影)

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

2023-02-20 12:27
大批亞裔被困甘迺迪機場一號航廈。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

2023-02-18 13:33

紐約法拉盛搶案頻傳 緬街銀行遭殃

2023-02-15 06:56

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半