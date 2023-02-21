華人職工會迎春 籲社區維權

華人護理工合唱歌曲「團結就是力量」。(記者許君達／攝影)

華人 職工會19日在曼哈頓華埠 蘇域柏高中(Seward High School)舉辦新春聯歡會，獻上舞獅、合唱以及諷刺小品等節目。超過300名社區居民參與，市議員馬泰(Christopher Marte)到場，州眾議員李榮恩(Grace Lee)派代表出席，曼哈頓區長李文(Mark Levine)發來賀詞。

數百社區居民到場聯歡。(記者許君達／攝影)

華人職工會長期致力於幫助華人勞工爭取權益及反對華埠貴族化、保護租客和小商家利益。理事長楊人權表示，職工會新的一年將繼續與馬泰合作，推動阻止護理工24小時工作的提案在市議會過關。他說，紐約市家庭長期護理工高比率是華人，因為工作累，只有新移民肯幹，常遭雇主壓榨。

護理工陳麗從事護理20餘年，現在必須依賴大量強效安眠藥才能入睡。(記者許君達／攝影)

出生在廣東的陳麗從事護理20餘年，她說，長期以來，護理公司給一個病患安排兩名護理工排班，每人連續工作72小時才能輪換。護理工的服務對象通常為癱瘓或失智患者。她現在需要服用大量安眠藥才能入睡，而且根據醫囑，只有一種藥力特強的安眠藥對她有效，「每月光安眠藥的自費就超過600元。」此前最長連續五天24小時，「在曼哈頓三天，接著去布碌崙兩天。」

然而，多數雇主拒付加班費，許多人工作24小時只能拿到13小時工資。陳麗2015年開始在職工會的幫助下積極奔走維權，「護理公司知道惹不起我，只給我排12小時班。」現在已超過800人跟她一起維權。

楊人權表示，除護理工立法外，還會繼續推動已經做了十多年的「華埠工作小組土改計畫」，推動立法限制華埠地區的建築高度，使地產商無利可圖、不進場推高社區房價。