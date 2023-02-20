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溫州同鄉會春宴 張勝耀接會長

記者劉梓祁／紐約報導
紐約溫州同鄉會舉辦春宴，並宣布最新領導名單。 (記者劉梓祁／攝影)
紐約溫州同鄉會舉辦春宴，並宣布最新領導名單。 (記者劉梓祁／攝影)

紐約溫州同鄉會18日在法拉盛君豪大酒店舉行兔年春宴，並宣布第27屆同鄉會領導名單，多位民選官員與僑界代表出席道賀。

新任會長張勝耀致辭表示，作為此職位的新人，將不會忘記歷屆會長的教誨和溫州同鄉的需求，在未來繼續帶領同鄉會服務廣大溫州僑鄉及華人社區，發揚中華傳統的團結精神。連任副會長王崇章表示，溫州同鄉會多年來作為華人社區文化交流的推動者，一直以構建真誠和溫暖的社區為目標，將不會忘記初心地繼續凝聚所有華人。

中國駐紐約總領事館吳曉明副總領事表示，同鄉會成立至今46年，歷屆成員和溫州同胞始終積極投入華社工作，是華人團結精神的典範，不僅在疫情三年傾力幫助社區，疫後也在為重回繁榮做出努力，同時也是中美友好的積極推動者。

國會眾議員孟昭文出席並向前會長吳洪光和新會長張勝耀授予表揚狀。她稱，溫州同鄉會是華人參政的優秀例子，不論是老僑胞還是新移民都積極投身各類議案的討論及推進，維護全體華人的利益。孟昭文還呼籲人們反對國會內正在討論的禁止中國公民購置房產的法案，稱其針對華人並破壞華社形象。

出席的還有市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸辦公室代表和州眾議員金兌錫辦公室代表等；以及北美亞裔共創會、江浙工商總會和北京同鄉會等。第27屆溫州同鄉會領導成員為：會長：張勝耀，副會長：王崇章、王珏、翁飛華、邵福銀、楊若若。

華人 眾議員 孟昭文

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