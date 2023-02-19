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設定2小時轉帳再取消 華社換匯詐騙蔓延

記者鄭怡嫣╱紐約報導
受害者表示，該名男子涉嫌在華社反覆詐騙。(受害人提供)
受害者表示，該名男子涉嫌在華社反覆詐騙。(受害人提供)

近日一種新型換匯詐騙正出現在皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道等華人社區，嫌犯向受害人提出換匯要求，將轉帳時間設定為兩小時後，待收到受害人打款再將轉帳設置取消，不少華人遭騙數百至數萬元；而根據警方，此人已有六次被捕紀錄。

近來在華社頻傳的換匯詐騙，受害人通常先提出換匯要求，而由於很多銀行的轉帳皆可在24小時內取消，嫌犯將轉帳時間設定在兩小時後，並在收到打款後再將轉帳取消。

由於約見面時，嫌犯的身分往往也是編造，在無對方的身分信息及詳細轉帳紀錄的情況下，受害人在報警後，警方也無法立案。目前，華人受害者的損失金額在數百元至數萬元不等。

一位不願具名的受害人表示，多起換匯詐騙的嫌犯均為同一人。該名男子身高約在1米7，體重在140至150磅之間，左手臂有紋身，他專盯餐飲、裝修、以及開門店的小商家，來回穿梭在法拉盛及布碌崙詐騙，此前曾出沒紐約家電、天景、紐約數碼城、法拉盛圖書館等地。此外，他還曾涉嫌盜竊，偷竊，信息偽造，信用卡盜刷等，並有賭博歷史。

根據受害人提供的嫌犯信息，本報記者向紐約市警局查核時，警方表示，該名華人男子曾被捕六次，控罪包括故意損壞物品、非法持有毒品、大型盜竊、以及非法入侵等，目前也是另一起大型盜竊案的嫌疑人。

警方提醒，支票、使用支付寶、微信、Zelle等線上轉帳、及現金換匯均需謹慎，換匯地點可選擇警局周邊等進行。

華社換匯詐騙頻現。(受害人提供)
華社換匯詐騙頻現。(受害人提供)

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