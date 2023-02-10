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選民登記黨籍2月14日截止 布碌崙華社提供服務

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙多個華人社團呼籲選民盡快完成黨籍登記。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙多個華人社團呼籲選民盡快完成黨籍登記。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市將於6月舉行黨內初選，布碌崙(布魯克林)有不少華裔參選人，選情激烈；當地多個華人社團9日呼籲，無黨派選民要盡快在2月14日(周二)前完成黨籍登記，也提供相關服務，呼籲選民把握機會。

美國廣東僑社聯合中心主席余鋼深、美國湛江華僑聯合會總顧問李成功、華人健康協會會長陳麗娜、紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰9日召開記者會，指很多華人選民不知道事先登記黨籍，初選日到了投票站才受阻；他們提醒，紐約市初選基本上都以民主黨為主，呼籲華裔選民在2月14日截止前完成登記，發揮參政力量。陳麗娜表示，6月的黨內初選有不少華人參與，為選出真正能代表華社、與華人理念相符的心儀候選人，一定要積極參與初選。

不少社團目前提供相關服務，其中紐約台山僑胞婦女總會地址是布碌崙16大道6225號、美國湛江華僑聯合會地址是華埠Henry街9號、華人健康協會則開放布碌崙羊頭灣東16街2101號、班森賀86街2336號、以及史島新港巷(New Dorp Lane)322號三個中心，可就近前往。

布碌崙以亞裔為主的第43市議員選區，目前有州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、松柏之家服務中心執行總監陳偉儀、以及前第20學區委員會委員伍溢文等華人，參加民主黨初選。

華人 布碌崙 紐約市

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