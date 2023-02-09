我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

關愛阿茲海默慶兔年 102歲長者同歡樂

記者劉梓祁╱紐約報導
活動到場者合影。 (記者劉梓祁╱攝影)
活動到場者合影。 (記者劉梓祁╱攝影)

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)近日舉辦兔年慶祝活動，邀請所服務的老人與社區同樂。關愛服務對象、102歲的長者石明珠與三個女兒受邀到場，並接受關愛服務所贈的金兔擺飾。

102歲長者石明珠(中)感謝各界關心。 (記者劉梓祁╱攝影)
102歲長者石明珠(中)感謝各界關心。 (記者劉梓祁╱攝影)

外展經理石蔚靜表示，此次是疫情以來的第一次線下新年慶祝活動。副總裁安吉亞斯比瓦克(Andrea Spivak)表示，兔年意義為開心、和平、繁榮和希望，希望關愛服務繼續將這個有超過40年社區服務歷史的組織用心運營下去。紐約詩畫琴棋會關祖洞與畫家岑全遠贈送春聯和畫作，李瑛獻唱，關愛服務「星火義工隊」合唱。

失智症家庭代表彭美金表示，孩子殘疾、丈夫失智，她過去的20年照顧家人，感謝關愛服務提供幫助。去年因感染新冠病毒，無法外出、關愛服務和石蔚靜送上食物，解決燃眉之急。

市警代表 (記者劉梓祁╱影)
市警代表 (記者劉梓祁╱影)

的紐約大學失智症研究人員裴瑤琳和西奈山阿茲海默中心研究員曾曉禕表示，有關失智症的研究正進行，呼籲更多長者加入她們的研究，其中包括免費的腦掃描(MRI)。

市人權局社區聯絡專員馮郁雯和市警局郭威廉(William Kwok)為長者做安全知識科普。出席活動的還包括真愛護理公司副總裁林立志、中央保健亞裔市場總監Anderson Deng、亞美醫師協會協調員June Lui、長者完全保健外聯專員Jessie Chen等。

「星火義工隊」合唱 。(記者劉梓祁╱攝影)
「星火義工隊」合唱 。(記者劉梓祁╱攝影)
彭美金代表 (記者劉梓祁／攝影)
彭美金代表 (記者劉梓祁／攝影)

失智 亞裔 疫情

上一則

金神大賭場慶新春　迎兔年系列活動 精彩紛呈

下一則

精神病患強制送醫 上月帶走42人 「未針對遊民」惹議

延伸閱讀

吃安眠藥入睡助長「失智」風險 白人更甚

吃安眠藥入睡助長「失智」風險 白人更甚
設計城市保健新制服 華生獲5000元獎金

設計城市保健新制服 華生獲5000元獎金
紐約足部整形中心量身定制各式保健鞋 足部疼痛不可輕視

紐約足部整形中心量身定制各式保健鞋 足部疼痛不可輕視
如何與失智症長輩相處？醫師分享照護守則與應對技巧

如何與失智症長輩相處？醫師分享照護守則與應對技巧
維家保健贊助年節展 設攤位為民眾服務

維家保健贊助年節展 設攤位為民眾服務

熱門新聞

奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
冷食食品較易受到李斯特菌污染。(圖片取自Fresh Ideation集團官網)

恐遭李斯特菌污染 美東急召回蛋糕、乳酪等400種食品

2023-02-07 07:56
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責