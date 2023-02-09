關愛阿茲海默慶兔年 102歲長者同歡樂

活動到場者合影。 (記者劉梓祁╱攝影)

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)近日舉辦兔年慶祝活動，邀請所服務的老人與社區同樂。關愛服務對象、102歲的長者石明珠與三個女兒受邀到場，並接受關愛服務所贈的金兔擺飾。 102歲長者石明珠(中)感謝各界關心。 (記者劉梓祁╱攝影)

外展經理石蔚靜表示，此次是疫情 以來的第一次線下新年慶祝活動。副總裁安吉亞斯比瓦克(Andrea Spivak)表示，兔年意義為開心、和平、繁榮和希望，希望關愛服務繼續將這個有超過40年社區服務歷史的組織用心運營下去。紐約詩畫琴棋會關祖洞與畫家岑全遠贈送春聯和畫作，李瑛獻唱，關愛服務「星火義工隊」合唱。

失智 症家庭代表彭美金表示，孩子殘疾、丈夫失智，她過去的20年照顧家人，感謝關愛服務提供幫助。去年因感染新冠病毒，無法外出、關愛服務和石蔚靜送上食物，解決燃眉之急。

市警代表 (記者劉梓祁╱影)

的紐約大學失智症研究人員裴瑤琳和西奈山阿茲海默中心研究員曾曉禕表示，有關失智症的研究正進行，呼籲更多長者加入她們的研究，其中包括免費的腦掃描(MRI)。