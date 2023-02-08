華埠小學旁開菸店 引社區疑慮
紐約州娛樂大麻合法化繼續推進，兩家零售店在曼哈頓東、西村開門迎客，大受歡迎；而曼哈頓華埠中心區域此前鮮少見到吸菸工具和大麻等一併售賣的菸店，日前地威臣街(Division St.)交包厘街口的空店變為一家外體全為玻璃的菸店，業者並非華裔。
紐約州在過去幾十年中一直取締大麻，不過如今當局轉變態度，決定投入這個預計在未來五年內能夠製造40億元收入的新產業。州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)明確指出，店舖選址不會過於集中，並且遠離校區；店內所有大麻產品也都來自受監管的農場，經過州實驗室測試合格後才對外販售；商店從外面看不到裡面的情形，每個店面也配有安保措施，會對進店的顧客進行查驗，如果出售商品給低於21歲以者，則會失去執照。
華埠這間新張菸店並不符合上述任何要求，距離容宏公立小學僅幾步之遙，只一人在店內櫃中，外圍均為透明玻璃，還擺上吸食所用的各色玻璃製品；販賣大麻製品的霓虹標示也在店外閃爍，格外顯眼。
市警五分局轄區指，靠近下東城一代，以菸店為中心的犯罪活動頻發，現金、違禁品以及車輛噪音帶來的生活質量問題都成為社區的擔憂；社區會議上常有居民抱怨甚至險些發生衝突。
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