華埠小學旁開菸店 引社區疑慮

華埠中心區域一家新菸店悄悄開張。(記者張晨╱攝影)

紐約州 娛樂大麻合法化 繼續推進，兩家零售店在曼哈頓東、西村開門迎客，大受歡迎；而曼哈頓華埠 中心區域此前鮮少見到吸菸工具和大麻等一併售賣的菸店，日前地威臣街(Division St.)交包厘街口的空店變為一家外體全為玻璃的菸店，業者並非華裔。

紐約州在過去幾十年中一直取締大麻，不過如今當局轉變態度，決定投入這個預計在未來五年內能夠製造40億元收入的新產業。州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)明確指出，店舖選址不會過於集中，並且遠離校區；店內所有大麻產品也都來自受監管的農場，經過州實驗室測試合格後才對外販售；商店從外面看不到裡面的情形，每個店面也配有安保措施，會對進店的顧客進行查驗，如果出售商品給低於21歲以者，則會失去執照。

華埠這間新張菸店並不符合上述任何要求，距離容宏公立小學僅幾步之遙，只一人在店內櫃中，外圍均為透明玻璃，還擺上吸食所用的各色玻璃製品；販賣大麻製品的霓虹標示也在店外閃爍，格外顯眼。

市警五分局轄區指，靠近下東城一代，以菸店為中心的犯罪活動頻發，現金、違禁品以及車輛噪音帶來的生活質量問題都成為社區的擔憂；社區會議上常有居民抱怨甚至險些發生衝突。