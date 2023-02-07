中資維他命逃稅民事和解 賠2280萬

國際維他命公司(International Vitamins Corporation)與美國司法部 達成民事和解，承認將許多進口產品錯誤地歸類為免稅品以逃避關稅 ，而且在被糾正後，仍沒補繳所欠關稅。該公司為此同意支付賠償2280萬元，以消除對該公司的民事欺詐訴訟。

國際維他命公司位於美國，從中國進口和銷售維他命和營養品。根據網上信息，該公司是江蘇艾蘭得營養品有限公司旗下全資子公司。聯邦檢察官指控國際維他命公司多年來通過將其30多種產品錯誤歸類，逃避關稅，欺騙美國政府。

根據紐約聯邦法官批准的和解協議，國際維他命公司將向美國支付2286萬元。作為和解協議的一部分，該公司承認其欺詐行為。該公司承認，2015至2019年，從中國進口的32種產品使用HTS分類，而這些產品如果被準確分類，就需支付關稅。 該公司還承認，2018年聘請一名顧問，顧問告知，進口產品分類有誤，但之後仍沒有進行正確分類，也沒有支付積欠關稅。

實際上，早在2015年，美國海關及邊境 保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)就多次向國際維他命公司發出通知，告知該公司使用的分類錯誤，但公司堅持繼續使用。三年多後，公司於2018年才聘請一位顧問來分析其分類的正確性。