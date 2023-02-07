我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

中資維他命逃稅民事和解 賠2280萬

記者胡聲橋／紐約報導

國際維他命公司(International Vitamins Corporation)與美國司法部達成民事和解，承認將許多進口產品錯誤地歸類為免稅品以逃避關稅，而且在被糾正後，仍沒補繳所欠關稅。該公司為此同意支付賠償2280萬元，以消除對該公司的民事欺詐訴訟。

國際維他命公司位於美國，從中國進口和銷售維他命和營養品。根據網上信息，該公司是江蘇艾蘭得營養品有限公司旗下全資子公司。聯邦檢察官指控國際維他命公司多年來通過將其30多種產品錯誤歸類，逃避關稅，欺騙美國政府。

根據紐約聯邦法官批准的和解協議，國際維他命公司將向美國支付2286萬元。作為和解協議的一部分，該公司承認其欺詐行為。該公司承認，2015至2019年，從中國進口的32種產品使用HTS分類，而這些產品如果被準確分類，就需支付關稅。 該公司還承認，2018年聘請一名顧問，顧問告知，進口產品分類有誤，但之後仍沒有進行正確分類，也沒有支付積欠關稅。

實際上，早在2015年，美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)就多次向國際維他命公司發出通知，告知該公司使用的分類錯誤，但公司堅持繼續使用。三年多後，公司於2018年才聘請一位顧問來分析其分類的正確性。

關稅 邊境 司法部

上一則

合禧安針灸中醫診所吳介峰中醫 醫者仁心 傾聽病人心聲

下一則

海外華人元宵晚會 京劇、川劇…好戲連台

延伸閱讀

美國對81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬

美國對81項中國醫療產品延長關稅豁免至5月中旬
美中WTO會議爆口水戰 互嗆破壞規則、非法報復

美中WTO會議爆口水戰 互嗆破壞規則、非法報復
日媒：日本傾向4月1日起調降新冠分類等級

日媒：日本傾向4月1日起調降新冠分類等級
2023健康新志向：丟掉維他命、曬太陽、睡前打坐10分鐘

2023健康新志向：丟掉維他命、曬太陽、睡前打坐10分鐘
救經濟拚消費 中國逾千商品大降關稅

救經濟拚消費 中國逾千商品大降關稅

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷