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華康會慶元宵 耆老體驗「大馬版」新年

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會、州眾議員寇頓、市議員李凱健、以及明日之星俱樂部，4日在班森賀舉辦「2023第七屆元宵樂融融」活動。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙華人健康協會、州眾議員寇頓、市議員李凱健、以及明日之星俱樂部，4日在班森賀舉辦「2023第七屆元宵樂融融」活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)、以及明日之星俱樂部(Leaders of Tomorrow)4日在班森賀舉辦「第七屆元宵樂融融」活動；主辦方推廣多元文化，向長者介紹馬來西亞民族舞、大馬華人賀年食品「七彩魚生」，體驗前所未有的「大馬版」新年。

新年舞蹈表演。(記者顏潔恩／攝影)
新年舞蹈表演。(記者顏潔恩／攝影)

「紐約布碌崙舞蹈俱樂部」(New York Brooklyn Dance Club)帶來表演，創始人之一的馬來西亞華裔列致彣特意編排一首馬來舞蹈，讓大家一睹馬來西亞民族舞風采；他說，兩年前很多健身中心因疫關閉，喜歡跳舞的民眾無處可去，一班朋友便創立該俱樂部，至今收了超過300名成員。

馬來民族風俗舞。(記者顏潔恩／攝影)
馬來民族風俗舞。(記者顏潔恩／攝影)

雙胞胎姊妹容Diana、容Cyndi表示，成員都是有全職工作的中年男女，出於對舞蹈的熱愛，每周排練；健身之餘，也希望把中華舞蹈傳遞給下一代。

主辦方準備「七彩撈生」。(記者顏潔恩／攝影)
主辦方準備「七彩撈生」。(記者顏潔恩／攝影)

主辦方當日也安排馬來西亞華人過新年時的特色食品「七彩撈生」，嘉賓們拿著筷子撈生，體驗大馬人的新年習俗；華康會會長陳麗娜表示，農曆新年在不同國家有獨特慶祝方式，介紹馬來西亞，也推廣社區多元文化。

華人 健身 布碌崙

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