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華策會曼哈頓華埠老人中心 新址開幕

記者張晨／紐約報導
華策會曼哈頓華埠老人中心新址開幕。(記者張晨／攝影)
華策會曼哈頓華埠老人中心新址開幕。(記者張晨／攝影)

原位於曼哈頓茂比利街(Mulberry St.)70號的華人策劃協會的曼哈頓華埠老人中心(CPC Chinatown Older Adult Center)，受到三年前大火影響，被遷到臨時地址；日前該老人中心位於企李士提街(Chrystie St.)55號的新址開幕，並從即日起開放，持續服務社區長者。

影音來源：記者張晨

開幕式於日前舉行，上百名社區年長者參與並獻上表演；華策會總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)表示，過去的三年對於華埠來說挑戰巨大，從2020年發生在茂比利街70號的大火開始，緊接著就是連續三年的疫情，「不僅公共健康，社區還同時經受著經濟和亞裔仇恨犯罪的威脅。」

他說，但在社區各組織、市府等各機構的推動幫助下，該老人中心從伊利沙白街(Elizabeth St.)150號的臨時地點，搬到了如今位於企李士提街的新址，開門後的三個主要目標將繼續延續從前使命，即教育、家庭支持以及促進社區和經濟發展；茂比利街舊址也已經進入設計圖紙階段，預計2027年後可竣工搬回。

市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)是幫助推動該新址的重要角色，她表示，從華策會人瑞中心主任伍寶玲相識的經歷，看到了華埠年長者的活力；「他們表現出的是韌性，並不是大災之後的倖存者；華策會角色的重要性在這樣的大背景下也展露出來，相信老人中心新址會給這個區域帶來新的生命力。」

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，對於社區老人來說，有這樣一個地方能讓他們聚在一起分享相似文化，並有機會保持睿智、學習新知；他將持續在市府爭取資金，「因為每個人都會變老，要確保自己在未來也能獲得這樣的保障。」

曼哈頓區長李文(Mark Levine)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh) 、州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及市議員高步邇(Gale Brewer)均到場祝賀，並為老人送上新春祝福。

老人中心 華埠 曼哈頓

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