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啟揚中心年味節 發揚春節文化

記者劉梓祁／紐約報導
啟揚文化中心4日舉辦「癸卯兔年年味節」及少兒春晚，民眾踴躍參與。(記者劉梓祁／攝影)
啟揚文化中心4日舉辦「癸卯兔年年味節」及少兒春晚，民眾踴躍參與。(記者劉梓祁／攝影)

啟揚文化中心4日聯合紐約漢服社、紅太陽藝術中心、紐約中國藝歌藝術團、藝軒舞蹈中心等團體，在皇后區法拉盛舉辦「癸卯兔年年味節」及少兒春晚，盼望幫助年輕一代華童，學習了解中華傳統農曆年文化，並親身體驗和感受春節娛樂活動。

活動主辦方指，此次活動主題為「年味」和「傳承」，當天活動截至午時，已有超過500位民眾到場，其中多為父母領子女前去；活動現場設有漢服、書法、剪紙、糖畫、捏麵人、刺繡等傳統新年慶祝活動體驗區，還有因應元宵節的猜燈謎贏獎券等遊戲。

少兒春晚環節邀請了多家華人社區藝術學校和團體共122名表演者登台亮相，其中多為兒童或青少年，為到場觀眾帶來了雜技、扯鈴、合唱等節目。

啟揚文化中心聯合主席羅維宗表示，4日雖天氣寒冷，但民眾仍相當踴躍參與非常難得，並為啟揚中心的新年活動能夠再次舉辦而感到激動。

他說，市議會剛剛通過決議案，呼籲紐約市將農曆新年設為公共假日，聯邦設為聯邦假日，成為了鼓舞他繼續推廣這類活動的動力。

攜帶八歲孩子到場的何先生表示，這次活動機會難得且有必要，作為第一代移民的他，始終在為孩子未來的文化認同感到擔憂，儘管目前孩子的中文水平仍不達預期，但這樣的活動能很大程度地幫助其學習中華文化。

當天與會嘉賓還包括國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀等。

活動上有兒童舞團表演。(記者劉梓祁／攝影)
活動上有兒童舞團表演。(記者劉梓祁／攝影)
啟揚文化中心4日舉辦「癸卯兔年年味節」及少兒春晚，推廣傳統農曆年及中華文化。(記...
啟揚文化中心4日舉辦「癸卯兔年年味節」及少兒春晚，推廣傳統農曆年及中華文化。(記者劉梓祁／攝影)

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