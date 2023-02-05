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紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

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亞裔男欠租衛生差 房東氣搬養老院

記者張晨╱紐約報導
亞裔房產仲介李勞倫斯於2020年，以每月992元的租金，與老夫妻同住在一間公寓。(圖截取自Zillow)
亞裔房產仲介李勞倫斯於2020年，以每月992元的租金，與老夫妻同住在一間公寓。(圖截取自Zillow)

曼哈頓上西城一對年長老夫妻，在三年前將自己公寓的單間臥室，出租給了一名亞裔房產仲介，但該人不但生活習慣差更拒繳房租，還運用專業申請政府補助；近日雙方透過上訴和解達成協議，雖惡房客同意搬出，但仍欠2萬多租金，老夫妻身心俱疲，考慮將公寓賣還給大樓，永久搬遷老人院居住。

79歲的賽爾佛(Eugene Sarver)和妻子住在上西城97街的一棟公寓樓中，賽爾佛需要坐輪椅，患有帕金森氏症，而75歲的妻子則患有癡呆症；2020年二人將臥室單間以992元的月租金，租給了30歲的房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)，當時他供職於知名房產經紀公司德愛地產(Douglas Elliman)。

這對老夫婦稱，李自2021年6月以來就沒有付過房租，並對他們進行身體和語言攻擊，經常躲在暗處偷聽他們對話，並且個人衛生狀況極其糟糕，以至公寓中經常能看到蟲鼠出沒。

兩人表示，這段經歷讓他們身心俱疲，導致他們曾因心臟病和其他疾病進出醫院；他們還說，一想到要和李生活在一個屋簷下，就「非常緊張」，以至於一年多前，兩人離開公寓，搬到了位於布朗士的一家養老院，自那以後李就獨占了他們三室兩衛的公寓；期間老夫妻還要自掏腰包支付帳單，以免失去自己的房子。

雙方在去年12月達成了和解協議，李遵守了協議，在最後期限前搬出了公寓；但仍欠租金、水電費和其他費用，共計2萬2691元，該欠款被立為另一起民事糾紛繼續審理。

此前，賽爾佛驅逐李勞倫斯的程序被擱置了兩年，因為李運用自己的房產相關知識，多次向政府提出紐約州「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)申請後被拒絕，試圖繞過驅逐期。

雖然現在李已經搬出，但賽爾佛夫婦不確定下一步該怎麼做；他們正在考慮從老人院搬回公寓，但也在考慮把它高價賣給大樓，將其改成共管公寓。

租金 心臟病 養老院

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