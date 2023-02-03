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地稅申報起跑 社區多場說明會

記者胡聲橋／紐約報導

市財政局近期已陸續給房地產業主寄出物業估值年度通知書(Notice of Property Value)，隨後該局將在全市五區舉行多場活動，幫助業主正確了解對房產價值的評估。布碌崙區區長雷諾索(Antonio Reynoso)將參加2月7日在布碌崙區政廳活動，幫助屋主理解評估。呼籲踴躍參加。

每年1月由市財政局寄出的年度通知書，包括財政局估算的房產的市場價值和評估價值等用於計算房產稅的資料。業主收到通知書後應認真檢查上面的信息，若某項信息錯誤導致房產估值過高，則要盡快上訴。

財政局在2、3月將於全市舉行多場活動，幫助業主瞭解該通知書，包括解讀估值，對評估提出質疑，更新物業信息，申請減稅等。

布碌崙首場活動將於2月7日在Joralemon街209號的布碌崙區政廳舉行。皇后區將於2月8日位於皇后大道(Queens Blvd)120-55號的皇后區區政廳推出；曼哈頓將於2月15日在位於曼哈頓中央街1號的市政大樓夾層。三場時間均為下午5時至晚8時。

州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)、魏普林(David Weprin)與市議員黃敏議與李琳達等將繼續舉辦日後的信息說明會，第一場定於2月22日下午5時30分到7時30分在新鮮草原聯合大道(Union Turnpike)183-02號的Hillcrest猶太裔中心舉辦。第二場在3月2日下午5時30分到下午7時30分的皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦，更多信息請寄送電郵至[email protected]或致電(718)765-6675諮詢詳情。

議員提醒，居民可利用州府與市府的計畫來降低房產稅，但繁雜的文件常讓人擔憂，因此邀請市財政局提供幫助，尤其是長者應踴躍參與。更多訊息網址：https://www.nyc.gov/site/finance/taxes/notice-of-property-value.page

布碌崙 皇后區 曼哈頓

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