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缺經費 特教生訴訟積案逾萬

記者張心／紐約報導
市教育政策小組增加預算，處理特教學童家庭訴訟。(本報檔案照)
市教育政策小組增加預算，處理特教學童家庭訴訟。(本報檔案照)

紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy)近日舉行例會，投票批准將3800萬元額外補助金，用於幫助特殊教育學童獲得法律支持，計畫用於雇用更多律師，處理特教學生家庭面對的法律挑戰。

該小組認為，接受特殊教育的兒童常面臨訴訟案件，當前的公校系統沒有能力滿足這些需求。「紐約市積壓的特教學生案件達到1萬5000件。」

在過去的2022財年，紐約市共付出10億元，用於特教學生在私立學校的費用。因為聯邦法規定，如果公校不能滿足特教學生需求，政府就必須負擔這些學生入讀私校的學費。在紐約市，有讀寫障礙的學生們，經常提告市教育局，要求政府送孩子到特殊私立學校。此外，有嚴重情緒和行為障礙的學生，也常告市教育局，要求提供特殊心理支持私校的學費。

相關案件的積壓、審理的時間也惡化。依法，必須在75天內對案件做出裁決，但家長表示，平均的等待時間有一年之久。「如果要保護這些特殊兒童家庭，就要雇用更多工作人員。」代表家庭提出集體訴訟的紐約法律援助機構New York Legal Assistance Group表示。

前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)時期，市府雇用更多律師處理相關案件；前市長白思豪(Bill de Blasio)也選擇加快解決，並避免家長重新提起訴訟。

教育局 紐約市 公校

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