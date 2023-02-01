紐約客談／5G站遇抗爭 市長應多傾聽

市府將4G電信熱點站升級為5G ，本來是利民的好事，但卻遭到部分社區反對，或是咎由自取，因為在這件事上，亞當斯政府似乎是犯了白思豪 政府的錯誤，那就是事前沒有對社區做好溝通。

社區民眾擔心5G熱點站的輻射影響健康，當然這個問題大可不必擔心，因為像手機信號這種波長較長的非電離輻射頻率比可見光還要短，基站的輻射量估計只和家用電器一般，不應出現影響健康的問題；但問題是，這些信息應該由市府在建設站點之前向民眾溝通，打消民眾的疑慮；如果不溝通，民眾就會被謠言蠱惑，事後不反對才怪。

市府的另一個問題，就是求收入太心切，忘了部署熱點的初衷；市府掛在嘴上是為了給低收入 社區部署5G，好讓民眾方便上網，但實際上選擇的位置很多都位於人流較大的地區。

其實，多數問題都是錢。市府希望升級5G，無非就是補上白思豪政府的爛攤子，讓項目產生一點收入；白思豪時代，4G熱點站都是免費提供，亞當斯上任後勒緊褲腰帶，就要開源，升級5G然後租給運營商，就可以解決一定的收入問題；而且如果部署在人流不大的地方，運營商也不會來租位置；至於照顧低收入，可能只是項目的附加價值。

但無論怎樣，部署5G是合乎時代發展潮流的便民舉措。既然要更正白思豪的爛攤子，也應該吸取白思豪的教訓，不要重蹈白思豪在華埠監獄問題上無視社區的錯誤，這種錯誤一旦鑄成，後面做事的阻力就會越來越大；尊重社區的關切，耐心解答社區的疑慮和擔憂，會很大程度上減小推行政策的阻力。