我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

紐約客談／5G站遇抗爭 市長應多傾聽

紐約客談

市府將4G電信熱點站升級為5G，本來是利民的好事，但卻遭到部分社區反對，或是咎由自取，因為在這件事上，亞當斯政府似乎是犯了白思豪政府的錯誤，那就是事前沒有對社區做好溝通。

社區民眾擔心5G熱點站的輻射影響健康，當然這個問題大可不必擔心，因為像手機信號這種波長較長的非電離輻射頻率比可見光還要短，基站的輻射量估計只和家用電器一般，不應出現影響健康的問題；但問題是，這些信息應該由市府在建設站點之前向民眾溝通，打消民眾的疑慮；如果不溝通，民眾就會被謠言蠱惑，事後不反對才怪。

市府的另一個問題，就是求收入太心切，忘了部署熱點的初衷；市府掛在嘴上是為了給低收入社區部署5G，好讓民眾方便上網，但實際上選擇的位置很多都位於人流較大的地區。

其實，多數問題都是錢。市府希望升級5G，無非就是補上白思豪政府的爛攤子，讓項目產生一點收入；白思豪時代，4G熱點站都是免費提供，亞當斯上任後勒緊褲腰帶，就要開源，升級5G然後租給運營商，就可以解決一定的收入問題；而且如果部署在人流不大的地方，運營商也不會來租位置；至於照顧低收入，可能只是項目的附加價值。

但無論怎樣，部署5G是合乎時代發展潮流的便民舉措。既然要更正白思豪的爛攤子，也應該吸取白思豪的教訓，不要重蹈白思豪在華埠監獄問題上無視社區的錯誤，這種錯誤一旦鑄成，後面做事的阻力就會越來越大；尊重社區的關切，耐心解答社區的疑慮和擔憂，會很大程度上減小推行政策的阻力。

白思豪 5G 低收入

上一則

范樹國和許英教授談中醫藥針灸治療頸椎病

下一則

史島民主黨部 選出史上首位女主席

延伸閱讀

紐約市府推短期豁免計畫 市民免繳1.5億逾期水費利息

紐約市府推短期豁免計畫 市民免繳1.5億逾期水費利息
日落公園72分局 社區原屬意華裔局長

日落公園72分局 社區原屬意華裔局長
亞當斯市情咨文忽視無證移民 維權團體抗議

亞當斯市情咨文忽視無證移民 維權團體抗議
紐約客談／亞當斯扭轉民主黨左傾 華裔應支持

紐約客談／亞當斯扭轉民主黨左傾 華裔應支持
解庇護客危機 亞當斯要求聯邦撥款20億

解庇護客危機 亞當斯要求聯邦撥款20億

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機