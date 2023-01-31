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史島檢警推手機App 匿名舉證助破案

記者胡聲橋／紐約報導
有關這個爆料應用程序的圖示。(史島警方提供)
有關這個爆料應用程序的圖示。(史島警方提供)

市警總局、史泰登島地區檢察官辦公室、史島區長近日宣布，與一家生產保安監控系統的公司合作，共同推出一款手機應用程序，居民可直接向警方匿名上傳錄像、照片、線索，報告犯罪情況。

據介紹，這款名為「Ring鄰居」(Neighbors by Ring)的手機應用程序免費下載，任何希望與警察局分享有關犯罪事件的圖像者都可使用，無需安裝特定的保安監控系統。

在手機安裝這款應用程序後，分享犯罪信息，只要選擇「鄰居」鍵，再選擇「犯罪」鍵，其餘按照提示操作。警方介紹，成功重送後，史島警方將自動看到上傳的內容，如果有必要，還會要求直接溝通獲得更進一步信息。

警方不會知道上傳者的確切位置，也不能實時看到上傳者的監控視頻，只能看到民眾選擇上傳的內容。另一方面，使用者還能看到所在區域一定範圍內鄰居發布的犯罪和安全信息，提高警覺。

史島檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)說，警察不可能監視一切，有些極為關鍵的證據有時不會引起警方的注意。安裝該應用程序有助解決問題，它非常簡單，卻很有用，可幫助警察抓住罪犯。

史島區長佛塞拉(Vito Fossella)也呼籲居民下載該應用程序，守望相助。紐約市警察局長西維爾(Keechant L. Sewell)說，增強與居民在線互動能力，能強化市警警打擊犯罪的策略。

警察 手機 檢察官

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