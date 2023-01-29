華康會攜喜悅之家 百名長者賀歲拜年

華康會在喜悅之家為百名耆老拜歲賀年。(記者胡聲橋／攝影)

華人健康協會攜手喜悅之家老人活動中心，於日前為近百名年長者組織了一場豐富多彩的節目，為華裔 長者賀歲拜年，祝福他們健康平安，會上多位民選官員也到現場頒發表揚狀，感謝他們為社區做出的貢獻。

布碌崙 (布魯克林)U大道1602號的喜悅之家老人活動中心，日前近百名華裔年長者歡聚一堂，共同歡慶農曆新年。華康會會長陳麗娜首先給年長者拜年，祝他們在喜悅之家過得舒心、玩得開心。

身穿不同節日服裝的年長者表演了精心排練的節目，包括粵曲清唱和集體舞等，老人們自在愜意、自得其樂，享受表演歌舞帶來的樂趣。

選區包括羊頭灣的共和黨 市議員韋娜芙(Inna Vernikov)也參加了這次歡度春節的活動。她在現場為93歲的劉瓊鳳和75歲的余瓊珍頒發了傑出服務獎(Outstanding Service)，表彰她們為社區和喜悅之家付出的努力。

劉瓊鳳利用所長，為身邊的其他年長者做心理輔導，幫他們開解心結；余瓊珍則經常在喜悅之家自願幫忙做餐點，她的手藝和奉獻精神贏得了眾人的稱讚。

賀新年活動的中段，身穿紅色古裝戲服的喜慶的財神爺出場，在現場發送紅包，主辦方也準備抽獎，獎品包括日用品等，讓每一位與會年長者都能有所收穫。

陳麗娜說，華康會和喜悅之家能堅持至今，感謝義工的支持，目前也策畫將於2月專門為義工辦一個活動。她還承諾，新年將為年長者安排更多有益於身心健康的活動，包括戶外活動，讓他們有更多機會重歸及親近大自然。