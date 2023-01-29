嚴打無證賣大麻 白石鎮2菸草店被查

市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。(取自帕拉迪諾推特)

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)聯合市長辦公室日前嚴打無證販賣大麻 製品，市議會第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)指，這次執法中兩個違規菸店位於皇后區 白石鎮，沒收店內違規大麻、迷幻藥品與走私香菸等。

市長亞當斯 (Eric Adams)日前法拉盛發布「關心工薪階層」(Working People's Agenda)的市情咨文，提及市府將嚴打無證販賣大麻的商店，「我們將減少大麻犯罪不良影響，如果你來我的社區無證經營，置孩子於危難，偷走以正當渠道工作的民眾的利益，那你一定吸食了什麼(違禁物品)。」

根據法律規定，大麻雖已在紐約市除罪化，但目前只有兩家商店有執照販賣這些物品，市財政局警長辦公室日前搜查皇后區三家菸店，沒收了百萬元的大麻與相關產品，並在部分店內搜到了武器；米蘭達對此指，這些菸店已成為搶匪的主要目標，他們必須要武裝，用不正確的方式保護自己。

參與這起行動的帕拉迪諾表示，其中兩家店位於白石鎮，一家位於博生大道，而另一家位於150街；她在推特上指，日前收到大量居民投訴，這些商店非法銷售大麻產品，一度鼓勵向未成年人售賣，成為非法活動的中心。

米蘭達表示，該辦公室已完成87家店的檢查，全市還剩超過1300家店等待檢查，強調部分違規銷售的調味菸草產品甚至無法分清是向兒童還是向成人供應的商品，一些沒收的違規產品包裝袋上，還畫著卡通人物，另有違規產品包裝袋與平日售賣的一般零食的圖案無異。