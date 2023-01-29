我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

嚴打無證賣大麻 白石鎮2菸草店被查

記者牟蘭╱紐約報導
市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。(取自帕拉迪諾推特)
市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。(取自帕拉迪諾推特)

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)聯合市長辦公室日前嚴打無證販賣大麻製品，市議會第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)指，這次執法中兩個違規菸店位於皇后區白石鎮，沒收店內違規大麻、迷幻藥品與走私香菸等。

市長亞當斯(Eric Adams)日前法拉盛發布「關心工薪階層」(Working People's Agenda)的市情咨文，提及市府將嚴打無證販賣大麻的商店，「我們將減少大麻犯罪不良影響，如果你來我的社區無證經營，置孩子於危難，偷走以正當渠道工作的民眾的利益，那你一定吸食了什麼(違禁物品)。」

根據法律規定，大麻雖已在紐約市除罪化，但目前只有兩家商店有執照販賣這些物品，市財政局警長辦公室日前搜查皇后區三家菸店，沒收了百萬元的大麻與相關產品，並在部分店內搜到了武器；米蘭達對此指，這些菸店已成為搶匪的主要目標，他們必須要武裝，用不正確的方式保護自己。

參與這起行動的帕拉迪諾表示，其中兩家店位於白石鎮，一家位於博生大道，而另一家位於150街；她在推特上指，日前收到大量居民投訴，這些商店非法銷售大麻產品，一度鼓勵向未成年人售賣，成為非法活動的中心。

米蘭達表示，該辦公室已完成87家店的檢查，全市還剩超過1300家店等待檢查，強調部分違規銷售的調味菸草產品甚至無法分清是向兒童還是向成人供應的商品，一些沒收的違規產品包裝袋上，還畫著卡通人物，另有違規產品包裝袋與平日售賣的一般零食的圖案無異。

對於此次搜查，米蘭達說，該辦公室沒收了價值百萬元的大麻以及相關產品，還包括大量的走私香菸，意味著政府為此損失大量的稅收；根據法規，若商家違規銷售走私菸，商家面臨高達5萬元的罰款。

市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。...
市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。(取自帕拉迪諾推特)
市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。...
市財政局警長辦公室日前嚴打無證販賣大麻與其他違規菸草產品，其中兩家店位於白石鎮。(取自帕拉迪諾推特)

大麻 皇后區 亞當斯

上一則

曼哈頓N線地鐵站槍案 1人中彈

下一則

華策會牽紐約親子互助會 千人慶新年

延伸閱讀

1400大麻店2家合法 治安死角警難管

1400大麻店2家合法 治安死角警難管
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」
他50年前為「德州鏈鋸大屠殺」念旁白 酬勞竟是一撮大麻

他50年前為「德州鏈鋸大屠殺」念旁白 酬勞竟是一撮大麻
德州開放民眾賣醫療用大麻

德州開放民眾賣醫療用大麻
保守派占優勢的德州 開放民眾賣大麻

保守派占優勢的德州 開放民眾賣大麻

熱門新聞

根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡，調查疑似自殺。(取自領英)

哈佛金融精英曼哈頓中城頂層酒吧墜樓亡 調查疑似自殺

2023-01-26 15:33
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
市樓宇局發布天氣警報。 （取自樓宇局推特）

11個月未見雪…紐約明天或下雪 還有時速40哩強風

2023-01-24 18:11

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮