皇后郡青年民主黨 成立亞太裔核心小組

李祈福。(取自推特)

皇后郡青年民主黨部(Queens County Young Democrats)宣布，將成立全市首個亞太裔核心小組，加強亞太裔政治力量，華裔 及菲律賓裔混血的李祈福(Clifford Robin Temprosa)為首屆組長，曾參選艾姆赫斯特選區市議員的陳熠，則為小組唯一華裔成員。

該核心小組由陳熠等四名成員共同創立，首屆組長為李祈福，他曾與亞裔 兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)等組織共事，為弱勢族裔及群體發聲。他表示，將確保最基層的聲音也能被聽到，並且在地方政治的每個層面，都有亞太裔的代表。

共同創會成員陳熠表示，全市五大區及長島，皇后區 為首個成立亞太裔核心小組的地區，初衷是近年亞太裔社區發展速度極快，參政議政增長，望借助小組，提高民眾對社區的融入及互動意識，培養更多青少年的領導能力及參政議政意識。

他說，諸多政府部門及民選官員辦公室，都開始聘請亞裔及華裔助理，可見亞太裔能見度提高。四名創會成員，在社區各方面都有相對應的經驗與知識，小組已得到不少組織及民代的支持，希望未來可以帶給社區更多的資源，並讓亞裔各社區的聲音，在主流社會展現。