松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂

孩子們為春節圖案上色。(記者顏潔恩╱攝影)

松柏之家社區服務中心近日聯合紐約親子 互助會，在布碌崙(布魯克林)舉辦新年慶祝活動，華裔 青少年指導孩子們手做與新年主題相關的手工藝，宣揚中華文化之餘，體現社區互助友愛精神。

活動在位於戴克高地的松柏之家社區服務中心舉行，剪紙、畫畫、製作和兔子相關的藝術品、燈籠等，數十個華人家庭參與，孩子們將作品帶回家，增添喜氣。紐約親子互助會會長黃妮可說，過去在公園舉辦該活動，今年改在室內，更多家庭的參與。松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀則說，附近公校的青少年擔任義工團，現場指導手做藝術，「真正做到移民子弟協助新移民家庭 融入」，讓新移民感到溫暖。

一名來自廣東的華裔母親陪著兒子陳銳熙出席活動，她移民來美超過十年，在美國出生的兒子對中華文化瞭解有限，令她感到些許遺憾；所幸通過這樣的社區活動，讓他對農曆新年傳統，有更多認識，製作手工藝品，也很有樂趣。