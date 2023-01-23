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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

皇后區長與多位亞裔市議員慶春節 表揚社區團體

記者高雲兒／紐約報導
皇后區長舉辦新春活動，頒獎社區組織。(記者高雲兒／攝影)
皇后區長舉辦新春活動，頒獎社區組織。(記者高雲兒／攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)近日與多位亞裔市議員、市府官員於區公所舉行慶祝春節活動，現場有華韓裔等文化演出，並表彰多個亞裔社區組織。

理查茲表示，皇后區作為多族裔社區，絕不是仇恨犯罪的家園，他將近日有仇亞言論的胡勃(Richard Huber)移出第五社區委員會，強調「零容忍」。市議員舒曼琳(Lynn Schulman)介紹她參與推動春節成為法定紐約市法定假日、聯邦假日決議案，及已經通過的法案要求的市老人局增加亞裔語言服務。市議員李琳達(Linda Lee)鼓勵更多亞裔參與選舉，為社區貢獻。

會中受到表彰的有：法拉盛華人(工商)促進會、王嘉廉社區醫療中心、韓裔社區服務中心(KCS)與KAFSC。華商會首席顧問杜彼得表示，樂見近年春節活動日益被重視，反映華人地位日益提升，「想要讓別人尊重我們的文化，必須先尊重自己的文化。」王嘉廉社區醫療中心代表黃靖婷介紹，法拉盛40路的新地點，將持續為社區提供各項服務，即使沒有醫保也會根據收入提供服務，費用比私人診所低。

舞獅表演。(記者高雲兒／攝影)
舞獅表演。(記者高雲兒／攝影)

理查茲提及皇后區有紐約市最好的奶茶，議員們也爭相表示自己的選區有奶茶商店，市長高級顧問鄭祺蓉笑道奶茶是中國文化的一部分，「甜蜜、謙虛。」

新春慶祝活動由第一保健、韓裔社區服務中心、佛光山紐約道場、慈濟基金會紐約分會等贊助，美國亞裔文化交流總會帶來舞獅，南韓傳統聲樂中心南韓鼓，Sol Sharp音樂學校合唱等表演，亞美醫師協會並提供餐飲。

合唱演出。(記者高雲兒／攝影)
合唱演出。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 韓裔 皇后區

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