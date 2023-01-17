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霍楚：首席法官提名若受阻 州參議會應票決

記者和釗宇╱紐約報導
圖為拉薩爾日前出席西班牙傳統節日「三王節」。(記者張心／攝影)
圖為拉薩爾日前出席西班牙傳統節日「三王節」。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提名溫和派法官拉薩爾(Hector LaSalle)擔任州上訴法院首席法官，遭民主黨進步派激烈反對，進步派州議員揚言要擋掉這項提名；霍楚近日接連發聲力挺拉薩爾，表示拉薩爾應獲得公平的公聽機會，而且即便司法委員會否決這項提名，州參議會也應舉行全會投票

霍楚15日在參加教會活動時表示，拉薩爾是個好人也是好法官，她引用民權運動領袖金恩(Martin Luther King Jr)所言，「金恩告誡我們，對待別人應該公平公正，不要評判別人；我們自己也不希望被評論，我們可以做得更好；拉薩爾也將成為首位西語裔上訴法院首席法官。」

她表示，拉薩爾自視為中左派民主黨人，「而不是某些人稱的保守派，那些人想給他貼上反女性、反墮胎的標籤，這種人格誹謗前所未見；有多少人希望看到自己被如此污名化？沒有人想這樣。」

霍楚日前還說，即便州參議會司法委員會拒絕通過拉薩爾的提名，參議會也必須進行全會投票，「州憲法講得很明確，州參議會必須履行程序。」

這一表態遭到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和司法委員會主席霍伊曼(Brad Hoylman)反駁，二人認為如果司法委員會否決，這項提名就無法通過。

目前，司法委員會大部分成員表示，將在18日的提名公聽會上投下反對票，意味著進步派和霍楚徹底撕破臉；而一旦進入全會投票，霍楚就有機會聯合共和黨和溫和派民主黨州參議員，確認對拉薩爾的提名。

提名 霍楚 投票

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