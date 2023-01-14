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治安惡化警力不足 市議員帕拉迪諾籲民眾發聲

記者牟蘭／紐約報導
帕拉迪諾(中)一行訪問世界日報，左起：魏碧洲、Alie Ziraschi與張宗智。(記者牟蘭／攝影)
帕拉迪諾(中)一行訪問世界日報，左起：魏碧洲、Alie Ziraschi與張宗智。(記者牟蘭／攝影)

選區包括貝賽、大學點、白石鎮、小頸等地的第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)13日訪問世界日報，探討治安、教育與交通等議題，她批評市府財政預算分配不當與目前法規，導致警員不足，無法市警109分局轄區治安惡化問題，公校也未得到所需資源，呼籲選民發聲，讓市府聽見訴求。

帕拉迪諾由「紐約知行教育中心」校長王能、知行教育營運長林灝、幕僚長Alie Ziraschi與亞裔社區代表瓊方等陪同訪問世報，受到紐約社社長張宗智與副總編輯魏碧洲的接待，探討治安、教育與交通等話題。

對於109分局轄區犯罪率去年飆升，帕拉迪諾表示，她對紐約市的警務失望，市府在過去一年失去近4000名警員，畢業新警人數也大量下降，只有約600人，數據顯示，全市每百萬人口中只有400人提交申請從警。

帕拉迪諾(右)訪問世界日報，探討對選區治安、教育與交通等議題；左為張宗智。(記者...
帕拉迪諾(右)訪問世界日報，探討對選區治安、教育與交通等議題；左為張宗智。(記者牟蘭／攝影)

帕拉迪諾說，愈來愈多人挑戰警察，尤其「條件豁免權」(qualified immunity)實施後，民眾更容易提告警察，讓年輕人不想從警；她指，109分局目前有183名警員，為改善治安，近日新增警員，但遠不夠處理罪案，「至少要增加50人」。

對於設立新分局，帕拉迪諾說，是最理想的情況，但至少要花十年到20年；她指已與市長溝通，要求增加當地警力，「如果想留下這些納稅人，就要增加警局預算」。

帕拉迪諾(左一)訪問世界日報，探討對選區治安、教育與交通等議題。(記者牟蘭／攝影...
帕拉迪諾(左一)訪問世界日報，探討對選區治安、教育與交通等議題。(記者牟蘭／攝影)

帕拉迪諾表示，在其選區內有27所公校，除貝賽高中外，絕大數都是中小學，即使市府削減經費，她也為選區爭取近500萬元，改善公校資源；她重申支持特殊高中入學考試與資優班，反對市府開辦的「變裝皇后故事時間」。

帕拉迪諾鼓勵更多選民發聲，讓市府聽見他們的訴求；其辦公室將在18日(周三)晚6時30分到8時30分舉辦兔年新春茶話會，地址為白石鎮法蘭西斯路易斯大道20-15號，可電(718)619-8611諮詢詳情。

教育 公校 警察

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