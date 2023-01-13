「歡迎來華埠」 東百老匯快閃慶兔年

「歡迎來華埠」回歸東百老匯88號，快閃慶兔年。(記者張晨╱攝影)

農曆新年將近，非營利組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)再次回歸，受疫情 打擊嚴重的東百老匯 88號的怡東樓舊址，將舉辦為期兩天的新年快閃活動(Lunar New Year Fair)；更多本地商戶和新生代華裔參與，宣傳中華文化和節日習俗，同時還將延續手工坊等活動增添樂趣。

運營長王舒貝(Jacqueline Wang)表示，使用東百老匯88號的空店打造新的社區空間，是該組織長期目標，為受疫情衝擊最重的華埠周邊區域恢復生機和活力。創辦人李佩欣(Victoria Lee)表示，此前首次在該地舉辦的「88EastFair」快閃作為「歡迎來華埠」的試水活動，取得巨大的成功，商家從本地烹飪、茶藝用具老店，到華裔新銳設計師的飾品、服裝、甚至可以自己動手製作；「利用此空間打造完全不一樣的活動，讓人們重新認識這裡。」

此次新年快閃活動參與的社區小商家繼續擴大，吃喝玩樂一應俱全，可享受一站式的「老華埠新體驗」。活動將在28日(周六)、29日舉辦，時間為上午10時至5時；可至https://welcometochinatown.com/lny2023提前註冊。