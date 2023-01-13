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檢方提出認罪協議 仇猶犯重罪改輕罰

記者張晨／紐約報導
曼哈頓地檢所處理的仇恨犯罪案件數仍處於歷史高位。(記者張晨╱攝影)
曼哈頓地檢所處理的仇恨犯罪案件數仍處於歷史高位。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室日前在一起仇恨犯罪案件中被曝私下為嫌犯提供認罪協議，嫌犯歧視、毆打受害者，且在被捕後毫無悔意，出言「能下手會再下手」；檢方起訴能保釋獲自由的輕罪，引發非議；批評者指，檢方辦公室積壓的仇恨案件數已創新高，受害者很難保證能得到公正。

該起案件為反猶太裔仇恨犯罪，24歲的嫌犯阿瓦德(Waseem Awawdeh)在曼哈頓中城暴力攻擊猶太裔會計師伯根(Joseph Borgen)，並辱罵「骯髒的猶太人，哈馬斯(巴勒斯坦一個宗教性政治組織)會把你們殺光」，導致受害者重傷入院。

被捕後，阿瓦德在審訊中毫無悔意，並說「如果能重來，還會做出同樣的選擇」。案件審理期間，他在繳納1萬元保釋金後重獲自由。

阿瓦德的律師證實曼哈頓檢方提出的認罪協議，刑期六個月；但該案若原起訴罪名成立，阿瓦德將面臨七年刑期，如今相比之下，只就輕罪論處。

檢方此舉引起非議，此前地檢辦公室表示，他們所處理的仇恨犯罪案件數仍處於歷史高位，截至2022年底，全區正在調查超過50起針對亞裔的仇恨犯罪案件，僅次於於反猶太裔仇恨犯罪。

仇恨犯罪 猶太 曼哈頓

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