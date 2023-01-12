「歡迎來華埠」回歸東百老匯88號，快閃慶農曆兔年。(記者張晨/攝影)

農曆新年將近，非營利組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)再次回歸，受疫情 打擊嚴重的東百老匯 88號的怡東樓舊址舉辦為期兩天的新年快閃活動(Lunar New Year Fair)；更多本地商戶和新一代華裔參與其中，宣傳中華文化和節日習俗，同時還將延續手工坊等活動增添樂趣。

運營長王舒貝(Jacqueline Wang)表示，使用東百老匯88號的空店打造新的社區空間是該組織一直以來的目標，為受疫情衝擊最重的非華埠主要區域恢復生機和活力。

創辦人李佩欣(Victoria Lee)表示，此前首次在該地舉辦的「88EastFair」快閃作為「歡迎來華埠」的試水活動，取得了巨大的成功，商家從本地烹飪、茶藝用具老店，到華裔新銳設計師的飾品、服裝、甚至可以自己動手製作；「利用這些空間打造一個完全不一樣的活動，讓人們重新認識這裡，也讓他們重新認識華埠。」

此次新年快閃活動參與的社區小商業繼續擴大，吃喝玩樂一應俱全，該組織表示，人們可在這裡享受一站式的「老華埠新體驗」，共同迎接農曆兔年的到來。

活動將會在28日(周六)、29日(周日)兩天舉辦，活動時間為早10時至晚5時；民眾可登錄https://welcometochinatown.com/lny2023提前註冊。