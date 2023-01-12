跨年襲警男嫌 聯邦加重控罪
在時報廣場跨年活動因攻擊三警被捕的19歲嫌犯比克福德(Trevor Bickford)，相關控罪不斷擴大，面臨聯邦指控；檢察官出庭說明其案發前行蹤時表示，被告曾有意前往中東支援塔利班，但隨後鎖定紐約作為「對美國政府發動的聖戰」。
比克福德上周在曼哈頓高等法院被控多項恐怖主義襲擊和謀殺未遂罪名，聯邦檢察官辦公室表示，被告將在曼哈頓南區聯邦法院出庭。比克福德在審訊中對一名探員說「我鎖定了目標，一直等到他落單的時候。我說著真主至大，然後走過去，用刀打攻擊他的頭。又衝向另一名警察，但刀掉了。我還試圖搶他們的槍，但沒有成功。」
當局稱比克福德是「土生土長的極端暴力分子」，「有重大的脫逃風險」；比克福德表示，他原打算逃離紐約後直接乘火車前往邁阿密；檢方稱，他與阿富汗基地組織成員聯繫甚密，在幾個月的時間內就改變了信仰，「立志投身於暴力的伊斯蘭極端主義並發動聖戰」；原本打算前往阿富汗支持塔利班，「打擊他認為反穆斯林的政府，包括美國」，但在最後一刻選擇紐約作為攻擊目標。
檢方在披露案發前細節時表示，比克福德於2022年12月29日乘坐火車抵達紐約後住在華埠包厘街(Bowery)的一家酒店，襲擊發生前也可能在皇后區待過一段時間；調查人員在森林公園(Forest Park)發現他的一些物品。
調查人員稱，相信比克福德是單獨作案，並持續在其緬因州住處搜尋線索；比克福德被指控企圖謀殺政府官員及雇員，以及協助恐怖組織成成員，如果罪名成立，可能面臨最高80年監禁。
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