跨年襲警男嫌 聯邦加重控罪

比克福德作案前曾下榻華埠包厘街旅店。(脸书／警方提供)

在時報廣場跨年活動因攻擊三警被捕的19歲嫌犯比克福德(Trevor Bickford)，相關控罪不斷擴大，面臨聯邦指控；檢察官 出庭說明其案發前行蹤時表示，被告曾有意前往中東支援塔利班，但隨後鎖定紐約作為「對美國政府發動的聖戰」。

比克福德上周在曼哈頓 高等法院被控多項恐怖主義襲擊和謀殺未遂罪名，聯邦檢察官辦公室表示，被告將在曼哈頓南區聯邦法院出庭。比克福德在審訊中對一名探員說「我鎖定了目標，一直等到他落單的時候。我說著真主至大，然後走過去，用刀打攻擊他的頭。又衝向另一名警察，但刀掉了。我還試圖搶他們的槍，但沒有成功。」

當局稱比克福德是「土生土長的極端暴力分子」，「有重大的脫逃風險」；比克福德表示，他原打算逃離紐約後直接乘火車前往邁阿密；檢方稱，他與阿富汗 基地組織成員聯繫甚密，在幾個月的時間內就改變了信仰，「立志投身於暴力的伊斯蘭極端主義並發動聖戰」；原本打算前往阿富汗支持塔利班，「打擊他認為反穆斯林的政府，包括美國」，但在最後一刻選擇紐約作為攻擊目標。

檢方在披露案發前細節時表示，比克福德於2022年12月29日乘坐火車抵達紐約後住在華埠包厘街(Bowery)的一家酒店，襲擊發生前也可能在皇后區待過一段時間；調查人員在森林公園(Forest Park)發現他的一些物品。

調查人員稱，相信比克福德是單獨作案，並持續在其緬因州住處搜尋線索；比克福德被指控企圖謀殺政府官員及雇員，以及協助恐怖組織成成員，如果罪名成立，可能面臨最高80年監禁。