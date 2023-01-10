哥大醫師性侵案聯邦開審 受害者揭露細節

婦產科醫生哈登性侵案開審，圖為他9日出庭後，離開法院。(美聯社)

涉嫌性侵 前華裔總統參選人楊安澤妻子呂艾玲 及其他數十名女性，哥倫比亞大學旗下醫院婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，9日在曼哈頓南區聯邦法庭受審。控方證人透露被告更多的侵犯手段；辯方律師則向陪審團喊話「放下情感」並關注技術層面。如果定罪，被告將面臨最高120年的監禁。

此次聯邦案件，被告被指控引誘四名受害者從外州來到紐約，以便進行性虐待。此前，他曾在州法院承認虐待過一些病人，作為與曼哈頓檢察官 達成的免監禁認罪協議條件。

根據起訴書，被告在明知幾位受害者是未成年的情況下依舊虐待她們。受害者之一呂艾玲表示，這表明他的行為是多麼的墮落。「鑑於我的親身經歷，這仍然令人噁心」她相信可能還有數以百計的婦女曾接受過被告的治療。如果她們沒關注新聞，可能都不知道他是一個性侵者。

被告涉嫌在1990年代至2012年間對數十名婦女性侵。助理檢察官Paul Monteleone在庭上詳細描述被告的虐待行為，包括對受害者進行性刺激、舔她們，以及說一些沒有醫學根據的粗俗的話。這些行為令至少一名受害者受到極大的創傷。「被告利用他的權力地位對病人進行多年虐待」檢察官告訴陪審團。

出庭的證人Kate Evans向陪審團講述被告如何在2010年和2011年兩次對她進行性侵。Evans是由她的姊姊介紹給被告，她說，「我無法相信我信任的人和我的家人信任的人會對我這麼做。」

辯方律師Deirdre von Dornum則強調被告所面臨聯邦指控的侷限性。他問陪審員，「我們為什麼在這裡(聯邦法院)？」然後說，被告被聯邦指控的唯一罪行是跨州引誘他的受害者。

律師說，證據將顯示被告的病人到他那裡去是她們常規治療的一部分，他並沒有以施虐為目的故意引誘她們跨越州界。「譴責他，但不要以他沒有犯下的罪行對他定罪」律師對陪審團表示。