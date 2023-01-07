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紐約中華公所 派紅包給13家老人中心

記者張晨／紐約報導
中華公所6日為13個老人中心派新春紅包，遵循「敬老尊賢」的美德。(中華公所提供)
中華公所6日為13個老人中心派新春紅包，遵循「敬老尊賢」的美德。(中華公所提供)

農曆新年將至，為遵循「敬老尊賢」的美德，紐約中華公所6日派紅包給13家老人中心，公所主席曾偉康表示，只要是服務華裔老人的機構，無論是在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)還是法拉盛﹐公所自2009年開始，每年都會發200元新春紅包給各老人中心，祝福老人們在新的一年健康長壽。

中華公所每年都有新春派紅包給老人中心的傳統，曾偉康表示，自己作為年輕一代，更要將這樣的美德繼續發揚；他說疫情三年年長者群體受影響最為嚴重，再加上仇恨亞裔犯罪，使得年長者不敢出門，感到被孤立，造成了許多負面問題。

老人中心的活動、派餐，以及提供心理健康諮詢、社工等服務，關心年長者的心理需求，但長期因為資源分配不足導致資金短缺，人手不足；此次的200元紅包，雖然數額不大，但也希望在新的一年能盡力所能及之力，讓他們過個好年，給會員採買年節點心，並藉此給長者們送上溫馨祝福。

此次獲得新春紅包的機構，包括華策會人瑞中心、康樂老人中心、聯合(紐約華埠)老人中心、麥迪臣社區中心耆英會、松柏之家社區服務中心、華策會福壽老人中心、台灣會館老人中心、勿街老人中心、華埠老人中心、孔子大廈聯誼會、華埠退休居民社區服務，以及萬有老人中心等。

老人中心 華埠 亞裔

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