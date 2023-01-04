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教育總監訪法拉盛 亞裔學委批抽籤錄取

記者顏嘉瑩╱紐約報導
皇后區第25學區委員會3日晚舉行會議，市教育總監班克斯(左)出席。(截自視訊會議)
皇后區第25學區委員會3日晚舉行會議，市教育總監班克斯(左)出席。(截自視訊會議)

皇后區第25學區委員會(CEC25)3日晚舉行會議，市教育總監班克斯(David Banks)出席，與現場與線上的學委及家長會談；對於華裔家長關心的撥款組合(Portfolio Funding)以及高中入學抽籤制度，班克斯表示，紐約市教育系統為全美最大，他需要考慮各個社區的聲音做決策，「如果決策結果不符合個別社區期待，不代表我們沒聽到你們的聲音。」

3日班克斯出席會議時，表示當天是自己就任市教育總監一周年，「過去一年跟很多民選官員對話，他們是社區的領袖，而公校是社區的一部分，每個學區都不同，我們尊重彼此並合作。」

學委Wing Yu對由市教育局成立的「公校預算特別工作組」(School Funding Task Force)，此前針對撥款組合提出的建議，包括砍特殊高中經費、將資金重點轉向遊民家庭學生等質疑；班克斯表示，不同的社區有不同需求，全市有不少學生居住在遊民所，需要更多資源，市教育局期待找出方案來妥善分配資源。

市教育局與會官員也表示，針對預算分配，市教育局網站有詳盡的內容及報告，有興趣者可上schools.nyc.gov/funding查詢。

學委Joseph Chou則提出，在2022年的高中入學改成抽籤制度，造成不少學生成績優異卻無法被分配到頂尖學校，引發家長不滿；對此班克斯回答：「沒有答案可以讓所有人都滿意」；他說，市教育局持續與社區對話並聆聽社區的聲音，「決策如果不符合部分族群的要求，不代表我們沒聽，只是紐約市的教育系統規模龐大，要考慮各個不同的社區跟意見。」

當天進行一個小時的會議，主要由學區委員提問，雖然開放社區透過實體及線上參與，但實際來自社區的與會者並不多。

教育局 學區 紐約市

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