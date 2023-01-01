免費查公廁 華裔工程師開發「噓噓樂」

開啟手機定位服務，系統就能自動檢索出紐約市的免費廁所。圖為曼哈頓中城附近廁所。(取自「噓噓樂」APP)

紐約市 找公共廁所難，日前有華婦搭乘地鐵突然腹痛內急，想要借廁所卻遭員工拒絕，最後忍不住拉在褲子上；為了解決問題，有華裔 工程師團隊開發免費查找廁所的手機 應用程式「噓噓樂」(Wee Wee Free)，不僅在紐約市適用，全球各大都市也共有超過23萬間已註冊可供使用的公廁，民眾只要開啟手機定位，就可查找附近廁所。

由華裔工程師李湯瑪(Thomas Li)和合夥人喬治(Stefan George)共同創立的「噓噓樂」，源於其在紐約石溪大學(Stony Brook University)就讀計算機科學專業時的啟發。

喬治表示，生活在紐約的他們對於找尋可用公共廁所的難度，擁有深刻的體會；「人們得花很長時間找廁所，而且找到的廁所，不是跟犯罪現場一樣骯髒，就是根本不對公眾開放。」

為了解決這樣的問題，李湯瑪和喬治和幾位工程師合作，開發了能在安卓手機和蘋果手機iOS系統下載的「噓噓樂」APP，並同時推出相關網站，以「天涯海角，滿足噓求」幽默風趣的口號，為紐約市民提供免費的廁所地圖。

全球數碼峰會(WSA)提名噓噓樂為美國最佳數碼解決方案。(取自「噓噓樂」推特) 用戶可以選擇是否方便殘疾人、母嬰等人群的廁所類別，縮限檢索範圍。(取自「噓噓樂」APP)

用戶在下載後，只要開啟定位服務，系統就能自動檢索出附近的免費廁所；此外，用戶還可以選擇特定類別，像是有提供給殘疾人、母嬰、無性別等人群的廁所，縮限檢索範圍；如果需要導航，只要點擊「路線」，系統就會引領用戶到廁所地點。

除了政府提供的公共廁所以外，為了給用戶更多乾淨的廁所選項，「噓噓樂」團隊開始同星巴克、麥當勞、母嬰店等公司合作，使這些商家能夠在非高峰時段將廁所開放給APP用戶；「起初很多商家拒絕，但當他們考慮到這會帶來潛在的消費力時，他們最終同意入駐平台。」 為解決民眾外出難找公共廁所的問題，華裔工程師研發「噓噓樂」APP，讓民眾可定位查找附近公共廁所。(取自「噓噓樂」網站)