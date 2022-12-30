布碌崙華警李薩米罹肝癌陷困 社區捐愛

華裔警探李薩米及兒子。(取自籌款網站)

紐約市 華裔警探李薩米(Sammy Lee)從警十多年，約半年前被檢查出罹患肝癌，作為家中的主要經濟來源，育有兩名幼童，家人陷入財務困境；友人為他發動網路籌款，希望民眾慷慨解囊，幫助李家熬過這段艱難時刻。

台山移民李薩米從警15年，是羊頭灣61分局情報局部門(Intelligence Bureau)的警探；他在分局的形象，是個「有趣好玩、無憂無慮」的人，經常讓同事歡笑，對工作又極具責任心，有很強的職業道德，致力於向弱勢群體伸出援手。

一名熟悉他的警員指出，李薩米從軍退役後加入市警，身體向來健康，直到今年7月健康檢查時，突然在肝臟內發現11顆腫瘤 ，確診肝癌；已婚的他，與妻子育有兩個各一、兩歲的兒子，同時還背負著房貸，如今作為家庭經濟支柱的他突然發病，給李家帶來心理及經濟上的衝擊。

據悉，他的妻子在孩子出生後辭去工作，專心在家帶娃，但隨著丈夫倒下，照顧他的責任也落在她的身上，很難憑著自己的力量，撐過眼前難關。

61分局警民會副主席曾思闡指出，李薩米作為便衣警探，常見他的身影出現在U大道商業街，是個盡力盡責的好警察 ；與華社的關係密切，還特別好相處、沒有一點架子，許多社區民眾得知他患癌，都很關心，祝願他早日康復。

為他發起網路捐款的友人表示，「薩米有太多依賴他的人，以及沈重的財務負擔」，希望外界人士能發揮愛心，讓他在抗癌時無需受經濟狀況所擾；目標為5萬元將用作醫療費用，目前已籌到3萬多，網址：fundthefirst.com/campaign/detective-lees-battle-with-cancer-uplzix。