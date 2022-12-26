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布碌崙基督閩恩教會 歡度聖誕節

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙基督閩恩教會歡度聖誕節。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙基督閩恩教會歡度聖誕節。(記者胡聲橋╱攝影)

600多名福建籍基督教友25日聚集布碌崙(布魯克林)基督閩恩教會，參加主日崇拜，歡度聖誕節。主會場滿座，各個小房間，教友們通過電視觀看佈道。門廳、走廊和樓梯口也坐滿前來聚會的教友，安靜地聆聽佈道。

聖誕節聚會由陳宗榮主持，王天聲牧師和陳勇晃牧師主講，內容包括敬拜讚美、讀經、獻詩、獻歌、唱讚美詩、頌讚祝福等。陳宗榮長老介紹，新冠疫情爆發後，教堂被迫關閉，後來在保持六呎間隔的情況，才允許數十人進入教堂。疫情期間，教會活動大多改為在網上進行，但總覺得有缺憾。這次聖誕聚會是自新冠疫情以來，聖誕聚會的規模首次恢復到疫情以前的水平，他感到很高興，因為這意味著教會活動正全面恢復正常。

陳宗榮也是基督閩恩教會的創始人之一。他介紹，這個教會起源於華埠，一開始叫閩愛團契會，是華埠福建籍教友相互交流的小團體，後來改名為閩恩教會，再後來又改名為基督閩恩教會，會員多是福建籍的教友。可以說，這個教會為福建籍的華人提供心靈的港灣和避難所。

王天聲牧師介紹，閩恩教會的成員一開始基本上都是餐館從業人員，後來加入雜貨店，再來又有建築業。現在隨著二代移民的增加，會計師、工程師和律師紛紛加入，教會成員的社會面越來越廣。成員構成的改變，也體現閩籍移民融入美國社會的過程。

1990年，基督閩恩教會在華埠有了自己的教堂，也是教會走向正規化的開始。陳宗榮說，當時教友都很興奮，因為教會終於有了自己的家。隨著閩籍基督教友的不斷增多，教會也不斷發展壯大，布碌崙分會、皇后區分會、八福堂分會、費城分會、南澤西分會和史泰登分會先後成立。教會網址：https://www.cgfchurch.org/。

布碌崙基督閩恩教會歡度聖誕節。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙基督閩恩教會歡度聖誕節。(記者胡聲橋╱攝影)

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