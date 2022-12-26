天氣好轉 華埠遊客湧入生意旺

各族裔觀光客湧入頓華埠，很多店門口都排起長隊。(記者許君達╱攝影)

聖誕節 當日，紐約轉晴、氣溫略有回升，節假日常見的遊客潮重現曼哈頓華埠 。由於華人 商家傳統上沒有聖誕節，各族裔的觀光客聚集華埠消費，給商家增添了一份年末好彩頭。

聖誕節期間，除了個別行業如藥店、眼鏡店等休息外，華埠店鋪皆照常營業。在午後溫度最宜人的時段，遊客常光臨的勿街、擺也街、宰也街等地，各族裔觀光客成群結隊地行走，在知名餐廳門口排隊，本不寬敞的人行道摩肩接踵。通常在堅尼路上活動的名牌仿冒品商販也被吸引了過來，遊走在勿街上招徠顧客。

由於華人商家普遍沒有聖誕節休假的傳統，因節日無處可去的居民、觀光客湧入華埠，已成曼哈頓節日期間的常態。聖誕節在華埠某些街頭看到的外族裔有時甚至比華人還多。

餐飲業是受益最多者之一。美心茶餐廳的員工說，「老外」光顧時通常會點比較多的菜，消費額比經常光顧的華人要高不少，抱著「難得來一次」的心態多品嚐幾種食物。