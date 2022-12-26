我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

天氣好轉 華埠遊客湧入生意旺

記者許君達╱紐約報導
各族裔觀光客湧入頓華埠，很多店門口都排起長隊。(記者許君達╱攝影)
各族裔觀光客湧入頓華埠，很多店門口都排起長隊。(記者許君達╱攝影)

聖誕節當日，紐約轉晴、氣溫略有回升，節假日常見的遊客潮重現曼哈頓華埠。由於華人商家傳統上沒有聖誕節，各族裔的觀光客聚集華埠消費，給商家增添了一份年末好彩頭。

聖誕節期間，除了個別行業如藥店、眼鏡店等休息外，華埠店鋪皆照常營業。在午後溫度最宜人的時段，遊客常光臨的勿街、擺也街、宰也街等地，各族裔觀光客成群結隊地行走，在知名餐廳門口排隊，本不寬敞的人行道摩肩接踵。通常在堅尼路上活動的名牌仿冒品商販也被吸引了過來，遊走在勿街上招徠顧客。

由於華人商家普遍沒有聖誕節休假的傳統，因節日無處可去的居民、觀光客湧入華埠，已成曼哈頓節日期間的常態。聖誕節在華埠某些街頭看到的外族裔有時甚至比華人還多。

餐飲業是受益最多者之一。美心茶餐廳的員工說，「老外」光顧時通常會點比較多的菜，消費額比經常光顧的華人要高不少，抱著「難得來一次」的心態多品嚐幾種食物。

美髮業集中的披露街和宰也街，多家髮廊都出現客流高峰。業者說，華埠髮廊有很大一部分客人都是已搬到其他區居住的老客人，由於價格實惠、語言無障礙，很多老客人還是保持忠誠度。「趁著放假，都回來理髮了」。

美髮業聖誕假日生意紅火。(記者許君達╱攝影)
美髮業聖誕假日生意紅火。(記者許君達╱攝影)
華埠多家餐館外，均有等待座位的民眾。(記者許君達╱攝影)
華埠多家餐館外，均有等待座位的民眾。(記者許君達╱攝影)

華埠 聖誕節 華人

上一則

法拉盛節味濃 天寒「凍傷」小商家生意

下一則

布碌崙基督閩恩教會 歡度聖誕節

延伸閱讀

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了
澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高

澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高
紐約聖誕假期吃中餐 訂單火爆

紐約聖誕假期吃中餐 訂單火爆
聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本

聖誕節前夕訪國家兒童醫院 拜登夫婦探病童、朗讀繪本
年底節日季 華埠大型酒樓復甦慢

年底節日季 華埠大型酒樓復甦慢

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效